Fer Palacio, el DJ apuntado por el contagio de Messi, hizo su descargo

Fer Palacio fue tendencia en Twitter luego de que se conociera que Lionel Messi tiene coronavirus. Usuarios de las redes sociales acusaban al DJ de haber contagiado al capitán de la Selección Argentina. Sin embargo el propio artista aclaró la situación.

«No contagie a Messi», escribió Palacio y adjuntó una imagen de una prueba negativa de PCR en Twitter.

«Gente, cómo andan. Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llevado a poner asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso«, agregó el DJ en su cuenta de Instagram.

LA ACLARACIÓN DE FER PALACIO POR EL POSITIVO DE MESSI



El DJ recibió muchas críticas por el contagio de Leo, es tendencia y mostró su PCR negativo en redes. pic.twitter.com/mq3kUNt2mI — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2022

Palacio había estado con Messi en Rosario en la noche del 24 de diciembre. En la misma fiesta también estuvieron presentes Los Palmeras.

Messi dio positivo de Covid-19 y quedó en aislamiento, había informado esta mañana su club Paris Saint Germain. El futbolista, de 34 años, permanece en su ciudad natal, Rosario, a la que había llegado el pasado 23 de diciembre para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.