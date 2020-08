Fernández destacó la cuarentena temprana e insistió en la importancia de quedarse en casa

El presidente Alberto Fernández aseguró que si no se hubiese decidido la cuarentena temprana, "hoy habría gente en la provincia de Buenos Aires a la que le dirían no te puedo atender" y recordó que el coronavirus "no te mata de un día para otro" y que la persona contagiada que ingresa a terapia intensiva necesita de "un promedio de 28 días" para su recuperación.

"La cuarentena nos permitió anticiparnos y que nadie se quede sin atención médica", sintetizó el Jefe de Estado en declaraciones a El Destape Radio.

El mandatario agregó que "el coronavirus no te mata de la noche a la mañana te tiene en terapia intensiva una cantidad de 28 días promedio. Y (de esos casos) un 20% de personas terminan muriendo", recordó que "el cálculo es que cada 24 días se duplica la cantidad de muertos" y que esa estimación la tenemos que "tener presentes porque es un cálculo estadístico, matemático".

"La cuarentena temprana nos permitió reorganizar camas, conseguir respiradores y todo lo que necesitamos en momentos más duros. Eso salió muy bien, si no hubiéramos hecho eso hoy la provincia de Buenos Aires estaría saturada", insistió.

En la misma línea, Fernández agregó que "la única forma de evitar los contagios es quedarse en sus casas no hay otra forma, aumenta la circulación y aumentan los contagios que se dan sobre todo en reuniones sociales".

Sobre este punto, pidió "evitarlo, por más que a todos nos guste reunirnos".

Por otra parte, destacó que "hay gente que no tiene idea de cómo se contagió: ayer hablaba con (el actor) Coco Silly y también hablé con (el periodista) Omar Lavieri que les pasó eso".

"Tal vez te contagiás por circular, y en la circulación, un descuido puede ser fatal", sumó el Presidente tras citar el dato de que "en cada manzana hay cinco infectados".