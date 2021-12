Fernández llama a impulsar la minería porque Argentina “necesita explotar sus recursos”

Corresponsalía Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández instó hoy a los gobiernos provinciales a impulsar el desarrollo de la actividad minera porque la Argentina, para desarrollarse, necesita explotar sus recursos naturales.

El mandatario hizo el llamado desde la ciudad tucumana de Monteros, donde se desarrolló una nueva reunión del Gabinete Federal, en el marco del programa Capitales Alternas, que busca descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales.

“Hay que inviertan los que más tienen. Hay que impulsar a los que tienen la plata afuera para que la traigan y la pongan en la Argentina a producir dando trabajo y crecimiento. Hay que hacerlo”, dijo Fernández.

El jefe de Estado dijo que el norte del país como otras regiones tienen “un montón de riquezas no explotadas”. Y llamó a pensar de qué manera se puede generar la explotación de esos recursos.“Días atrás alguien del Fondo Soberano Ruso, que representaba a una empresa minera estatal de Rusia, me comentaba que ellos calculan que la Argentina explota solo el 40% de lo que podría explotar”, dijo el mandatario.

En ese sentido, les pidió a los presentes en el auditorio que piensen que la misma cordillera que ha convertido a Chile en el primer exportador de cobre del mundo, de este lado la Argentina no la ha explotado.“Piensen solo en eso. Piensen todo el potencial que tenemos. Y eso es el norte: es La Rioja, es Catamarca, es San Juan, es Jujuy, es Salta. Piensen cuánto estamos perdiendo allí”, dijo el mandatario y pidió también pensar en todo el capital humano que hay en el país.

“Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una enorme posibilidad como país de hacer las cosas de otro modo. La pandemia no puede haber sido solamente un momento trágico y de dolor, sino que tiene que ser también un instante de reflexión para nosotros”, dijo.

Luego se preguntó: “¿Tanto dolor para volver a ser lo que fuimos? Por la pandemia descubrimos que el nivel de injusticia social era inmenso. Para volver a reconstruir la injusticia no tiene sentido. Lo que tenemos que construir es otro mundo y otra Argentina”, afirmó.

🎙️ "La estructura de una Argentina central y periferias en el norte y sur generó un sistema muy injusto que sigue funcionando hasta hoy. Definitivamente hay que cambiarlo". El presidente @alferdez en una nueva reunión del #GabineteFederal en el marco de @CapitalesAR. pic.twitter.com/GPKLDHrTuw — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) December 14, 2021

En ese sentido consideró que para construir esa Argentina todos hacen falta, los que votan al Frente de Todos y los que no lo hacen. “Lo que tenemos que meter en la cabeza de cada argentino y cada argentina que podemos hacer una Argentina más justa y con más equilibrios, más equitativa, que no estamos condenados a esta desigualdad que hoy vivimos, que eso lo podemos revertir”, dijo.

El Presidente también afirmó que todos los días piensa si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires y no tendría que, tal vez, trasladarse al norte para dar todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país.“¿No será hora de que empecemos a tomar esos desafíos y ponernos a plantear como sociedad cómo hacerlo?”, sostuvo.

Y en esa línea argumental planteó si no será hora de pensar que la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera y que la secretaría de Pesca esté en un lugar pueblo pesquero de la Patagonia para empezar a movilizar de ese modo a toda la Argentina.

🎙️ "Hay que construir una nueva Argentina, más justa. Nadie sobra para hacerlo. Ayer almorcé con Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la CEPAL: ven el caso argentino como único". El presidente @alferdez en una nueva reunión del #GabineteFederal en el marco de @CapitalesAR. pic.twitter.com/g6RC8kAlLf — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) December 14, 2021

“Tenemos una gran oportunidad. La Argentina está creciendo a pasos acelerados. Ha crecido mucho más de todo lo que preveían. Ayer almorcé con Alicia Bárcena (directora ejecutiva de la Cepal) y ella me dijo que están haciendo un trabajo sobre Argentina porque ven el caso argentino como un caso único”, comentó.“Yo veo a la gente que pone carteles que dicen ‘necesito trabajo’. Yo los veo, eh. No me hago el distraído”, agregó Fernández.

Por ello, consideró que hay que “salir del Excel” que dice cuánto exportamos sin advertir que algunas provincias producen y exportan mucho y otras poco. “Hay que empezar a ver caso por caso cómo vamos impulsando el desarrollo de los argentinos”, expresó.