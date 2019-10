Fernández Oro: buscan ayuda para una familia acorralada por las deudas

Buenas tardes!! Me encuentro en una situación desesperante. No conseguimos trabajo ni mi marido ni yo y tenemos una deuda importante que cubrir antes que pase a mayores en éstos días. Motivo por el cual, he decidido vender un riñón. El que nos conoce, sabe que hacemos miles de cosas para vender pero con eso sólo nos alcanza para cubrir los gastos diarios de nuestra familia y del alquiler del dpto donde vivimos. Sé que la venta de órganos es ilegal y más de uno me va a juzgar por esta actitud pero realmente no encuentro otra solución. Estoy desesperada!! Agradezco desde ya, a quiénes puedan compartir éste posteo.

fue el posteo que compartió en facebook