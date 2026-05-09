Se mantiene el frío polar en el Alto Valle: ¿qué pasa este sábado con el viento?

Luego de las nevadas registradas en la zona cordillerana, el viento que ingresó desde el sector sur trajo consigo un frío polar que provocó un gran descenso de temperaturas en el Alto Valle.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que estas condiciones se mantendrán este sábado, aunque descartó alertas. ¿Qué pasa con el viento?

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 9 de mayo

De acuerdo a los reportes del pronóstico, este sábado 9 de mayo la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 12°C durante la tarde.

Por su parte, la mínima se posicionará en los 5°C respectivamente, ofreciendo un inicio y cierre de jornada fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que no se prevén lluvias para esta jornada. Las probabilidades son del 0% tanto para Roca como para Neuquén capital.

Sin embargo el pronóstico resalta que podrían registrarse ráfagas de viento con velocidades de hasta el 50%. La franja horaria donde se intensificarán será la mañana, aunque a la tarde y la noche se espera una mejoría.