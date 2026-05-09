Causa Sur Finanzas: pidieron investigar por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de la firma y cercano a “Chiqui” Tapia

La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó luna investigación por presunto lavado de dinero y desviación de fondos para el empresario, Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Para el mandatario del fútbol argentino también pidieron una solicitud de indagatoria por el delito de administración fraudulenta en una causa sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

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Según la acusación, la operatoria investigada habría funcionado de manera ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, período en el que se habrían desarrollado distintas maniobras financieras bajo análisis judicial. La fiscalía sostiene que el expediente permitió detectar un esquema de alcance mayor al inicialmente denunciado.

Según los indicios demostrados por la investigación, el monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, cercado a 3.327 millones de pesos.

La investigación se tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, y se originó tras una denuncia presentada por la firma Auriga League S.A., que acusó a directivos del Club Atlético Banfield de no devolver un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la empresa.

En ese contexto, Incardona pidió ampliar las imputaciones contra Vallejo y otros involucrados al considerar que podrían haber administrado de manera irregular fondos y activos vinculados a las operaciones investigadas. La causa ya incluye sospechas de lavado de activos agravado y asociación ilícita.

Sur Finanzas.

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Días atrás, el juez Armella había fijado para el 26 de mayo una nueva fecha de indagatoria para Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, luego de que no se presentaran a una audiencia judicial previa. El magistrado advirtió que, en caso de volver a ausentarse, podrían ser declarados en rebeldía y quedar detenidos.

En esa investigación conexa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal. El organismo señaló maniobras con facturación apócrifa por casi 300 millones de pesos y una causa previa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por cerca de 19 mil millones de pesos.

Además, el ministerio de Justicia dispuso recientemente veedurías sobre la AFA y la Superliga de Fútbol para revisar balances, contratos y documentación administrativa. Los controles tendrán una duración de 180 días hábiles y apuntan a verificar posibles irregularidades económicas dentro de las entidades.

Los clubes vinculados en la Causa AFA y las investigaciones contra Claudio «Chiqui» Tapia

La causa también involucra a dirigentes y empresarios relacionados con el fútbol argentino. Entre ellos aparecen directivos de clubes y personas ligadas al entorno de la AFA. En otro expediente paralelo, incluso se investiga a la conducción de la asociación por presuntas irregularidades tributarias y financieras.

Algunos de los clubes que estarían vinculados en la red de lavado de dinero por parte de Vallejos, serían:

Argentinos Juniors

Barracas

Deportivo Armenio

Acassuso

Dock Sud

Racing Club de Avellaneda

San Lorenzo de Almagro

Independiente

Banfield

Platense

Temperley

Guillermo Brown de Adrogué

Victoriano Arenas

Y al menos 5 clubes de niveles regionales del ascenso

Con información de Infobae