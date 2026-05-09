Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el domingo 10 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este domingo 10 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 10 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:

Zona: desde Sarmiento hasta Planas, entre Lainez y Av. Olascoaga

Horario: De 7:30 a 13:00

De 7:30 a 13:00 Motivo: Refuerzo de infraestructura y nuevas señalizaciones para mayor seguridad

Refuerzo de infraestructura y nuevas señalizaciones para mayor seguridad Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Zona: desde Obrero Argentino hasta Los Álamos, entre Famaillá y Aguerre

Horario: De 18:00 a 19:00

De 18:00 a 19:00 Motivo: Puesto en funcionamiento de nuevas instalaciones de Media Tensión

Puesto en funcionamiento de nuevas instalaciones de Media Tensión Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.