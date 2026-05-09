Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el domingo 10 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de infraestructura, señalización y puesta a punto. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este domingo 10 de mayo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 10 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
- Zona: desde Sarmiento hasta Planas, entre Lainez y Av. Olascoaga
- Horario: De 7:30 a 13:00
- Motivo: Refuerzo de infraestructura y nuevas señalizaciones para mayor seguridad
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
- Zona: desde Obrero Argentino hasta Los Álamos, entre Famaillá y Aguerre
- Horario: De 18:00 a 19:00
- Motivo: Puesto en funcionamiento de nuevas instalaciones de Media Tensión
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
- Zona: desde Obrero Argentino hasta Puelman, entre Lules y Calvuqueo.
- Horario: De 19:00 a 20:00
- Motivo: Puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de Media Tensión.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
Comentarios