Golpe al narcotráfico en el Alto Valle: Gendarmería incautó más de 24 kilos de marihuana

Como parte de una investigación por infracción a la Ley 23.737, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina llevaron adelante un exitoso operativo que resultó en el secuestro de una importante cantidad de material estupefaciente. La intervención se desencadenó tras tareas de inteligencia derivadas de procedimientos previos realizados por el Escuadrón 31 “Gendarme Juan Carlos Treppo”.

Investigación y despliegue estratégico

Las medidas judiciales fueron el resultado de un minucioso trabajo de entrecruzamiento de información y análisis de campo coordinado entre las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de General Roca y Zapala.

Bajo las órdenes de la justicia federal, el pasado 8 de mayo se ejecutaron tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en las localidades rionegrinas de Villa Regina y General Enrique Godoy.

La investigación previa fue del Escuadrón 31 “Gendarme Juan Carlos Treppo”.

Resultados de los allanamientos: cannabis y tecnología

El operativo permitió retirar de circulación una cifra millonaria en sustancias ilícitas. En el primer domicilio se incautaron 3,610 kg de cannabis sativa y cuatro teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la red de contactos.



El segundo inmueble fue el punto de mayor hallazgo, con 1,329 kg de cogollos, 20,271 kg de cannabis en estado natural, 50 semillas y una planta de marihuana.

En tanto que en el tercer domicilio se hallaron dosis menores de la misma sustancia. Según las estimaciones oficiales, el aforo total de la droga incautada asciende a $247.054.780, lo que representa un duro golpe financiero para las estructuras delictivas de la región.

Situación procesal de los involucrados

Tras los procedimientos, dos personas mayores de edad fueron vinculadas formalmente a la investigación. Por disposición de la Sede Descentralizada de la Fiscalía Federal de Zapala (Neuquén), ambos ciudadanos quedaron en libertad, aunque supeditados a la causa penal en curso.



Trabajo interjurisdiccional

El operativo destacó por la coordinación de múltiples fuerzas de seguridad. Participaron activamente las Unidades de Investigaciones de Gendarmería de General Roca, Neuquén y Zapala, los Escuadrones 31 «Juan Carlos Treppo», 68 «Comahue» y Escuadrón Especial «Comahue».

Además se contó con apoyo táctico de la Comisaría 5ª de Villa Regina de la Policía de Río Negro. Fuentes de la investigación confirmaron a Diario Río Negro que, si bien el procedimiento fue un éxito, la causa continúa en etapa de investigación para determinar el origen y el destino final de la mercadería.