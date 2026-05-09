Murió un ciclista tras ser atropellado por un auto en la Ruta 22, cerca de Fernández Oro: tenía 45 años

Durante las primeras horas de este sábado se registró un trágico choque que dejó como resultado un ciclista como víctima fatal. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Fernández Oro.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho y el ciclista

El episodio se registró minutos antes de las 8, en el cruce que se da entre la Ruta 22 y el acceso a la calle 1° de Mayo.

Si bien aún se investigan las causas del choque, se determinó que todo ocurrió cuando un Chevrolet Corsa que circulaba en sentido este-oeste impactó a la bicicleta. Debido al siniestro, el conductor del auto -un hombre de 40 años oriundo de Roca- resultó con lesiones leves.

En tanto el ciclista que se encontraba en situación crítica, tras ser asistido en el lugar por personal de salud, fue trasladado en código rojo al nosocomio local donde se terminó confirmando su muerte a los pocos minutos.

Fuentes oficiales indicaron que la víctima tenía 45 años, aunque aún se desconoce su identidad. En el sitio trabajó personal de Gabinete Criminalístico, Policía de Río Negro, Seguridad Vial de Cipolletti y la Fiscalía de turno.