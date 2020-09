Fiesta en Chapelco: "esto no se arregla con una donación, la sanción será ejemplar"

El fiscal general José Gerez dijo que los imputados por romper la cuarentena en una fiesta en Chapelco "recibirán una sanción ejemplar, no una mera advertencia". Reveló que "me enviaron mensajes algunos médicos de Neuquén para expresarme su tristeza, sintieron que se burlaban de ellos". Desalentó la expectativa de una prisión preventiva en esta etapa "porque no veo riesgos procesales, y además no vamos a conseguir a ningún juez que la dicte".

Gerez aclaró que no intervendrá en la causa, que maneja el fiscal jefe de San Martín de los Andes, Fernando Rubio. Pero opinó que "seguramente coincidimos en el criterio, y la imputación será por otros delitos, no sólo romper la cuarentena sino también incitar a otros a hacer lo mismo".

En diálogo con Río Negro, se refirió a los videos que se hicieron virales en las últimas horas en las cuales se puede observar una fiesta en un parador del cerro Chapelco. Los participantes no usan barbijo, se burlan del distanciamiento social y otras medidas en prevención del contagio del Covid 19.

A partir de la denuncia de una vecina hay ocho imputados. Dos son abogados de Neuquén, y en las próximas horas podrían sumarse sus esposas, que también ejercen la misma profesión. Una de ellas trabaja en el Poder Judicial en Neuquén. Más abajo se desarrollan algunos datos más.

Gerez fue consultado para saber si ya tenía pensado qué resolución tendría el caso, ya que todos los imputados por romper la cuarentena hicieron una donación a hospitales o geriátricos y a cambio no fueron a juicio.

Por esa salida optó incluso el matrimonio de empresarios que ingresó sin autorización a Villa La Angostura.

El fiscal general dijo que "tenemos que pensar en las alternativas que nos brinda el sistema para que la reparación deje satisfecha a la sociedad. Esto no se arregla con una donación".

"Se rieron de todos"

El local gastronómico fue inhabilitado y deberá pagar una multa. (Gentileza)

Indicó que "se rieron de todos los que cumplen con el distanciamiento, de los que no pueden viajar para estar con sus seres queridos, de los médicos que trabajan en los hospitales".

"Yo recibí mensajes de médicos que me contaron su tristeza, que sienten que están trabajando en vano", reveló Gerez.

La figura penal "no admite prisión, eso está descartado, pero en este caso hay que aplicar una salida alternativa que sea generosa con la sociedad, que la deje satisfecha. Tienen que dar el ejemplo, y recapacitar sobre su conducta".

"Yo no voy a intervenir", reiteró, "pero espero que el fiscal Rubio tome estas medidas".

Bajo sospecha

Como adelantó Río Negro, una de las personas bajo sospecha es funcionaria judicial. Trabaja en la Cámara Civil de Neuquén pero está de licencia desde que comenzó la pandemia por atención de hijos en edad escolar.

El fiscal Rubio pidió su legajo porque se encuentra en San Martín de los Andes y su pareja es uno de los abogados que aparece en los videos y ya fue imputado. Una versión indica que tiene un permiso para cuidar a un familiar enfermo.

Otro abogado de Neuquén que se observa en los videos y que también fue imputado, está casado con una letrada que aparece en la filmación. Los cuatro se conocen desde la década del 90 por el ejercicio libre de la profesión, según fuentes consultadas por Río Negro. Incluso compartieron un estudio especializado en accidentes de tránsito.

Conducta privada

El presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñíguez, dijo ayer en varias entrevistas periodísticas que lo sucedido en Chapelco le parecía "un bochorno", pero que la entidad no tiene injerencia sobre la conducta privada de sus miembros.

El Tribunal de Ética atiende asuntos vinculados con la relación abogado-cliente, que en este caso no está presente, explicó.