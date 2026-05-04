Secuestraron más de 20 motos en Neuquén por picadas y ruidos molestos: «Nos enoja mucho»

Este fin de semana largo, la Municipalidad de Neuquén secuestró más de 20 motos vinculadas a picadas, ruidos molestos y conducción temeraria por la ciudad. Las autoridades recriminaron estas maniobras y propusieron retener por seis meses los vehículos retenidos.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que los procedimientos se intensificaron en la madrugada del viernes, luego de un recital en la ciudad.

“Un grupo de motoqueros intentó tomar por asalto la ciudad de Neuquén. Recorrieron distintos puntos como Plaza de las Banderas, el balneario Gustavo Fahler y la Isla 132”, sentenció.

En total, personal de Tránsito secuestró 22 motocicletas vinculadas a picadas, ruidos molestos con caños de escape o maniobras temerarias. Además, a lo largo de todo el fin de semana registraron seis alcoholemias positivas.

«La verdad que nos enoja mucho este tipo de maniobras. Es una actividad que no se puede hacer y que no la vamos a permitir. Vamos a sancionar con dureza”, dijo Baggio sobre el grupo de motoqueros.

Proponen retener las motocicletas por 6 meses

El funcionario municipal señaló que las motos retenidas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas. Para recuperarlas, los propietarios deberán abonar la multa, el acarreo y reemplazar el escape libre por el original con silenciador.

Asimismo, Baggio adelantó impulsarán una modificación del código contravencional para endurecer las sanciones: “Estamos proponiendo que las motos con escape libre o involucradas en picadas queden inmovilizadas durante seis meses como medida complementaria”.