Travesía urbana con un nodo vial imponente, así era el «anteproyecto» de la Ruta 22 que Cipolletti llegó a consensuar con Vialidad Nacional

Unos de los renders de la ampliación de la Ruta 22 donde se ve el nodo vial en la intersección con la 151.

Una “travesía urbana” entre Julio Salto y Ruta 151 con un imponente “rulo” en la intersección de las dos vía nacionales, lo que cambiaría rotundamente el paisaje en ese sector de la ciudad. Eso es lo que se ve en uno de los renders del «anteproyecto» para ampliar la Ruta 22 que llegó a consensuar la gestión del exintendente de Cipolletti, Claudio Di Tella y las autoridades de Vialidad Nacional, y que ayer mostró a Diario RÍO NEGRO el actual jefe comunal, Rodrigo Buteler.



En las imágenes Se ven tres carriles por mano, con un bulevar parquizado y calles colectoras, que se destacan por su amplitud.

Render del sector previo al nodo vial que une las dos rutas nacionales.



La crucial intersección con la Ruta 151 se resuelve con un nodo vial a desnivel que permite la circulación fluida a Neuquén, la Ruta 151 y el acceso a Cipolletti por Pacheco.



El intendente cipoleño planteó que el “ante anteproyecto”, como lo definió ayer, que en su momento se evaluó entre las autoridades cipoleñas y Vialidad Nacional sería similar al diseño vial actual de la ruta en la ciudad neuquina de Senillosa.



Este proyecto vuelve a estar sobre la mesa en el nuevo escenario que disparó el traspaso de la Ruta 22 del ámbito nacional al provincial.



La transferencia de la vía nacional ya originó fuerte rispideces entre las ciudades.

Cruces entre Buteler y Martín Soria



Ayer más temprano Buteler habló sobre las diferencias con Roca, quien dijo sí tuvo un proyecto concreto y lo bloqueó con un amparo en la justicia.



Y dijo que como consecuencia de los anterior, la ciudad que presidió Martín Soria y ahora su hermana María Emilia, no pudo subirse al “circuito de Vaca Muerta”.

Imagen de una vista aérea del paso de la Ruta entre Julio Salto y Ruta 151.



“Roca hoy no logra estar a pleno en el circuito de Vaca Muerta porque no tiene la ruta terminada y la ruta no está terminada porque se metió un amparo”, explicó el mandatario cipoleño.



La respuesta a sus expresiones llegó de la mano del exintendente y actual senador Martín Soria: “Es muy poco serio que el intendente de Cipolletti, que no tiene un solo pozo de petróleo hable de Vaca Muerta. Tan poco serio como que opine de la Ruta Nacional 22, cuando tiene un caos de tránsito permanente en los accesos de su ciudad”, afirmó. Recordó que la ciudad “presentó varios proyectos alternativos a los murallones (o puentes elevados macizos)” y el amparo permitió que Vialidad Nacional “escuche a los vecinos”.