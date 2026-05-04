Tras las obras pluviales, el municipio de Neuquén anunció que empezarán los trabajos de asfalto en Los Polvorines

La Municipalidad de Neuquén anunció el comienzo de trabajos de asfalto en Los Polvorines. Se trata de una obra que surge luego de que se montara una «compleja infraestructura de ingeniería hidráulica» para garantizar la durabilidad del proyecto.

Las tareas de pavimentación abarcarán unas 25 cuadras en el barrio Altos del Limay y comenzarán en el área de Anaya y Senger.

Según precisó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, este sector tiene la particularidad de estar construido en un bajo, lo que generaba anegamientos constantes durante los días de lluvia.

Hasta hace poco tiempo, en el sector se debía intervenir con bombas de extracción y camiones vactor para retirar el agua acumulada que no escurría por la gravedad. Nicola explicó que para revertir esta situación se realizó un trabajo muy importante de pluviales, cordón cuneta y la instalación de un pozo de bombeo que ya está funcionando.

Plazos, conexiones y los detalles de las obras en Los Polvorines

“Ya estamos muy avanzados con la red cloacal y esta semana, si todo marcha bien, el día jueves vamos a estar empezando a colocar las primeras cuadras de carpeta asfáltica”, aseguró el funcionario y detalló que, a medida que se completan las conexiones, se inicia inmediatamente el asfaltado.

Después de las cuestiones pluviales, la Municipalidad avanzó en la red cloacal, un servicio básico que este antiguo barrio del sur de la ciudad no poseía. En total, las autoridades informaron que se están ejecutando 210 conexiones que también incluyen red de agua potable.

El proyecto contempla pavimentar un total de 15.000 metros cuadrados. Los trabajos incluyen el asfalto completo de la calle Anaya, desde Senger hacia el norte, uniendo este sector con la zona que el municipio ya había pavimentado hacia el río Limay.

“Una vez que finalicemos la red y compactemos, el barrio quedará totalmente integrado a las troncales principales del sur, permitiendo una circulación ágil y segura para los vecinos”, puntualizó Nicola.

Según las mediciones técnicas, se intervendrán calles con anchos de 6, 7 y 7,50 metros, adaptándose a la realidad urbana de cada cuadra.

Respecto a los plazos, Nicola estimó que en un máximo de 90 días la totalidad de los trabajos en el sector deberían estar terminados, consolidando así una urbanización completa.