Todo confirmado: así quedaron los cruces de octavos del Apertura de la Liga Profesional

River y San Lorenzo se verán las caras el domingo, en el Monumental. (Archivo Clarín Fotografía)

Con los 16 equipos ya definidos, el torneo Apertura ya conoce todo el programa de octavos de final, con cuatro partidos el sábado y cuatro el domingo. Todo empezará con el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano y el cierre será con Vélez-Gimnasia.

Luego del encuentro de directivos, la Liga Profesional confirmó cómo se desarrollará la primera instancia de eliminación directa. La llave por la que va River será el domingo, mientras que la de Boca se jugará el sábado.

Los dos terminaron segundos en sus grupos, detrás de Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, quienes tienen garantizado jugar todas las instancias de local hasta la final, que será en el Kempes, el domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30.

Así se jugarán los octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30 | Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)

19.00 | Boca (2°A) vs. Huracán (7°B)

21.30 | Argentinos Jrs. (3°B) vs. Lanús (6°A)

21.30 | Independiente Rivadavia (1°B) vs. Unión (8°A)

El Xeneize y el Globo estarán cara a cara el domingo, en La Bombonera.

Domingo 10 de mayo

15.00 | Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)

17.00 | Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)

19.00 | River (2°B) vs. San Lorenzo (7°A)

21.30 | Vélez (3°A) vs. Gimnasia (6°B)

Los ganadores del sábado disputarán los cuartos de final el martes 12 de mayo y los ganadores del domingo lo harán el miércoles 13. Por su parte, las semis se desarrollarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol.