Viáticos irregulares en Río Negro: un exministro multado por «deficiencias recurrentes»

El exministro de Trabajo de Río Negro, Jorge Stopiello, fue sancionado administrativamente por el Tribunal de Cuentas por irregularidades en la tramitación de viáticos cuando era funcionario de la Provincia.

La resolución del máximo órgano de control administrativo de la Provincia se originó en un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que requería una multa para ese funcionario y otros dos por la tramitación de comisiones oficiales y viáticos en la cartera laboral, durante el período 2022 y 2023.

Las irregularidades señaladas por la FIA

Se detectaron “múltiples irregularidades y deficiencias recurrentes” en la documentación, el control y la rendición de gastos vinculados a comisiones de servicio, algunas consideradas de “significativa gravedad y relevancia”.

La FIA informó de “discrepancias entre fechas de alojamiento y duración de las comisiones”, “falta de comprobantes de embarque en traslados aéreos”, “liquidación de viáticos que no coinciden con la documentación respaldatoria”, “superposición de comprobantes por los mismos días y trayectos rendidos que no coincidían con los itinerarios autorizados”.

El exministro Stopiello presentó rendiciones de viáticos donde los órganos de control detectaron “múltiples irregularidades y deficiencias”.

Posteriormente, el Tribunal avanzó en el proceso administrativo y dispuso multas, con respuestas por parte de Stopiello, ya que en el inicio de abril abonó casi 1,6 millones de pesos.

Existió una auditoría de Trabajo y, después, intervino la Fiscalía de Investigaciones, que requirió sanciones al Tribunal de Cuentas.

En sus fundamentos, la Fiscalía se basó en una auditoría de la secretaría de Trabajo que arrojó un “resultado alarmante”, detallando que las transgresiones formales presentan una “reiteración -casi sistemática- que requiere un tratamiento especial que evite la constitución de prácticas reiteradas en la gestión de los recursos públicos que pudieran no solo contrariar los principios de eficiencia y eficacia, sino también generar un menoscabo a la hacienda pública”.

También se advirtieron inconsistencias en los procesos, tales como ausencia de firmas competentes, falta de actos administrativos que acrediten delegaciones y documentación incorporada sin suscripción válida en la formalización de comisiones oficiales.

Los acusados y los multados



Además del exministro Stopiello, el expediente incluye tramitaciones de multas para la entonces subsecretaria de Administración, Gloria Canullán, y la subsecretaria de Asuntos Legales, Marcela Colas.

Multa al exministro $ 1.595.909 La sanción económica que el Tribunal de Cuentas impuso al exministro Stopiello, que ya habría abonado.

La Fiscalía argumentó la igualdad de responsabilidad para los funcionarios activos en el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2023, en tanto las comisiones de servicio eran autorizadas por el ministro, quien aprobaba las rendiciones. Pero las encargadas de tramitar los expedientes, autorizar y liquidar los viáticos eran Canullan y Colas, que aprobaron aun con faltantes en la documentación elegida.

También se señaló que la repetición casi sistemática del mal accionar por parte de los agentes denotó un menoscabo a la gestión de los recursos públicos que no fue subsanado pese al descargo realizado por el organismo auditado.

En febrero del 2024, Stopiello aceptó indemnizar al exlegislador Pablo Barreno luego de arribar a un acuerdo judicial por la denuncia de «calumnias e injurias» formalizada por el dirigente de Sitrajur a comienzos de 2023.