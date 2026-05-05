Día Mundial del Asma: estiman que hasta 2 millones de argentinos podrían padecerla sin saberlo

El asma en una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo y con mayor subdiagnóstico. Foto: ilustrativa.

Cada 5 de mayo se conmemora a nivel internacional el Día del Asma, una enfermedad tan frecuente como invisibilizada.

En Argentina, especialistas aseguran que alrededor de 2 millones de personas podrían tener esta patología sin haber sido diagnosticados, lo que conlleva una problemática de salud pública porque retrasa tratamientos y eleva el riesgo de crisis graves e internaciones.

El dato surge en un contexto donde el asma afecta a cerca de 4 millones de argentinos y presenta una prevalencia global que puede superar el 20%. Sin embargo, entre el 30% y el 50% de los casos no están identificados, muchas veces porque los síntomas se naturalizan o se confunden con otras afecciones.

“En Argentina, se estima que alrededor de 4 millones de personas tienen diagnóstico de asma, y miles de casos permanecen sin detectar”. Álvaro Pérez Centeno, presidente de Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA).

Anahí Yáñez, médica especialista en Alergia e Inmunología Clínica, asesora científica de la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA), aportó más cifras: son hasta 2 millones de personas en el país que podrían tener asma sin saberlo, hecho que retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de crisis e internaciones.

“Muchas personas conviven durante años con síntomas respiratorios sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y empeora su calidad de vida”. Anahí Yáñez, médica especialista en Alergia e Inmunología Clínica.

“El asma representa un desafío para la salud pública, ya que impacta en la calidad de vida, el rendimiento escolar y laboral, y los costos del sistema de salud”, agregó Yáñez.

Asma: impacto en la vida cotidiana

Es una patología inflamatoria crónica de las vías respiratorias que provoca dificultad para respirar, especialmente al exhalar. Afecta tanto a los niños como a los adultos, y es la enfermedad crónica más común en la infancia.

Entre sus síntomas más habituales se encuentran:

Silbidos en el pecho

Falta de aire

Tos persistente

Opresión torácica

Empeoramiento durante la noche.

En niños menores de 12 años, la prevalencia alcanza el 12,5% y constituye una de las principales causas de ausentismo escolar, lo que evidencia su impacto social además del sanitario.

Asma: factores de riesgo y causas

Aunque no existe una única causa, el asma suele estar asociada a factores como antecedentes familiares, alergias, exposición a contaminantes o humo de tabaco, infecciones respiratorias tempranas y obesidad.

“Entre el 60% y el 80% de los casos de asma tienen origen alérgico, aunque el porcentaje varía según la edad”, indicó Pablo Moreno, médico especialista en alergia e inmunología, presidente de la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (Fundaler).

El origen alérgico está vinculado a agentes como ácaros, pólenes, hongos o animales domésticos.

Asma: diagnóstico y tratamiento

Detectar la enfermedad a tiempo es fundamental para evitar complicaciones. El diagnóstico se realiza a partir de la evaluación de síntomas y estudios como la espirometría, una prueba que mide la capacidad pulmonar.

Si bien el asma no tiene cura, con un tratamiento adecuado es posible controlar los síntomas y llevar una vida normal. Los especialistas insisten en que el seguimiento médico es clave, ya que cada paciente requiere un abordaje personalizado según la gravedad del cuadro.

Asma: campaña gratuita para detectar casos

En el marco del Día Mundial del Asma, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA) lanzó una campaña nacional de detección gratuita destinada a personas con síntomas compatibles con la enfermedad.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (Aaaeic), la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), y la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (Fundaler).

Desde el 4 y hasta el 10 de mayo aquellas personas con signos y síntomas de la enfermedad podrán acceder a un turno gratuito con un médico especialista ingresando en el sitio web: www.pedirturno.com.ar. Las consultas médicas se realizarán del 11 al 15 de mayo.

El objetivo es reducir el subdiagnóstico y facilitar el acceso a especialistas. “Detectarla a tiempo permite iniciar un tratamiento adecuado, mejorar la calidad de vida y prevenir internaciones”, destacaron desde la organización.

En un escenario donde millones conviven con la enfermedad sin saberlo, es clave reconocerla a tiempo. Esto puede marcar la diferencia entre una vida limitada; y una rutina plena y activa.