Necrológicas de hoy, martes 5 de mayo de 2026

ISLA, ARCHI En este momento de tristeza, abrazamos a la familia Isla con afecto sincero. Archi siempre será recordado por su generosidad y calidez, y su legado de valores nos acompañará siempre. Estamos a su lado con nuestro cariño y apoyo. Con cariño, Antonella, Sandra y Sergio Pauletto.

Isla, Archi Pauletto Consultora SRL lamenta profundamente el fallecimiento de Archi Isla. Su compromiso, profesionalismo y calidad humana han dejado una huella imborrable en el ámbito empresarial. Acompañamos a su familia en este momento, reconociendo su legado de liderazgo y dedicación, que seguirá inspirándonos en nuestra labor diaria.

Isla, Carlos Con profundo pesar despedimos a Archi Isla. En estos momentos de dolor, acompañamos con mucho cariño a Juani, Moni, y a toda su familia y seres queridos. Guardaremos su recuerdo con afecto y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Que encuentren consuelo en el amor compartido y en la memoria de los momentos vividos. Belén y Nacho; Lucre y Agus; Mai y Gonchi; Elira, Pablo y María Paz; Rina y Manu; Paula, Cristian y Delfi; Betina y Martina y Pety y Toby.

Isla, Carlos Eugenio «Archi» Juan Carlos Carrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Archi, Jefe, amigo y por sobre todas las cosas excelente persona. Acompañamos a su familia en este difícil momento que les toca atravesar.

Isla, Carlos Eugenio Quienes formamos parte de Dinamo Arquitectura acompañamos con cariño y respeto a sus hijos, Eugenia y Conrado, en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias a familiares y seres queridos.

ISLA, CARLOS SIDERCAM SA y familia Monachesi lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Isla.Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y allegados, acompañándolos en este momento de dolor.Elevamos una oración por su eterno descanso.

ISLA, CARLOS «ARCHI» Los integrantes de Estudio Cataldi participan con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Archi Isla y acompañan a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

ISLA, CARLOS Susana, Patricia y Luis Briones acompañan a Malen, Veronica y demas familiares en estos momentos de dolor.

ISLA, CARLOS La Empresa Agro Roca S.A. participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Isla y acompaña a su familia, a sus hijos Santiago, Eugenia, Conrado y Juan Ignacio, en este difícil momento, expresando sus más sinceras condolencias.

ISLA, CARLOS Leonardo Lustig y Familia, participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Isla y acompaña a su familia, a sus hijos Santiago, Eugenia, Conrado y Juan Ignacio, en este difícil momento, expresando sus más sinceras condolencias.

Isla, Carlos Hoy te despedimos, gracias por tanto, siempre estarás, imposible olvidarte .Acompañamos a todos tus seres queridos . Estudio MAS. Miriam Satollo

Isla, Carlos «Archi» La familia Pedrosa y Movimientos y Serviciosparticipan con profundo pesar el fallecimiento de Archi Isla,acompañando a su familia en este doloroso momento.Destacamos su valioso aporte al desarrollo empresarial de nuestra región y su calidad humana.Nuestras condolencias a sus seres queridos.

Isla, Carlos Eugenio Con profundo respeto despedimos a Carlos Eugenio Isla, referente del sector de la construcción y titular de la empresa Carlos Isla.A lo largo de su trayectoria, se destacó por su dedicación, esfuerzo y compromiso con el desarrollo de la actividad, dejando una huella significativa en el rubro y en la comunidad en la que se desempeñó.La Familia Simionati y Sakura acompañan a su familia, colaboradores y seres queridos en este momento, reconociendo su aporte al crecimiento del sector y valorando el camino que supo construir con trabajo y perseverancia.

LICANQUEO, ISMAEL ALBERTO Los directivos e integrantes de PROTECCIÓN CATÓDICA DEL COMAHUE SRL, participan con profundo pesar del fallecimiento del padre de nuestro colaborador Alberto Licanqueo. Acompañamos a Alberto y a toda su familia en éstas dolorosas circunstancias.

ISLA, CARLOS La empresa Ferrum S.A. acompaña con profundo dolor y respeto a su familia en este difícil momento

ISLA, ARCHI JOSE SGRILLETTI S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en estos difíciles momentos y comunica que sus restos serán inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.

ISLA, CARLOS «ARCHI» Consorcio Villa del Río participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Isla acompañando a Conrado y familia en estos difíciles momentos y comunica que sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el Cementerio Parque Las Fuentes. EMPRESA DINIELLO

Isla, Carlos Jose Domina, familia Micolich y Corralon Comahue s.a. participan el fallecimiento de su colega. Siempre recordaremos su honestidad y calidad humana. Acompañamos con tristeza a toda su familia en este dificil momento.

ISLA, CARLOS L.P S.R.L y flia Pogost lamentan el fallecimiento de tan excelente persona, acompañando a su flia en estos momentos de dolor.

LEDESMA, JOAQUIN RAFAEL Fallecio en Bs As a los 84 años. Participan su fallecimiento su hermana Neby y sus sobrinas Veronica , Betiana y familia, acompañando a Lidia y Jeronimo en estos momentos de tanto dolor

ISLA, CARLOS Estudio JoisonPedrazzoli Arquitectos participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos a su familia, amigos y colaboradores en este difícil momento.

ISLA, Carlos (Archi) Julián Rodríguez participa su partida con sentido pesar y acompaña a su amigo Conrado en este momento tan difícil por la pérdida de su padre.

ISLA, CARLOS Asociación Española Mutual y Cultural participan el fallecimiento de su asociado y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

ISLA, CARLOS Roberto Joison y familia participan con dolor el fallecimiento de Archi y lo despiden con mucha tristeza, acompañando a sus familiares con afecto.

ISLA, CARLOS Estudio Jurídico Joison y Escribania Brasca de Joison lo despiden con profundo respeto y acompañan a su familia.