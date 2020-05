Finalmente autorizaron salidas recreativas en Godoy

El municipio de General Enrique Godoy aprobó finalmente las salidas recreativas dentro de localidad, por lo que a partir de esta semana, los vecinos tendrán permitido salidas para caminatas y ciclismo de manera recreativa.

Con la resolución 15/2020, que lleva la firma del intendente Luis Ivancich, se adhirió al decreto provincial 399/2020 y "en consecuencia autorizar las caminatas y ciclismo recreativa y de esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico de la población", se estableció.

En los dos casos la habilitación es para que la actividad se desarrolle de lunes a viernes desde las 14 y hasta las 18, con un máximo de una hora por persona y cumpliendo el protocolo de distanciamiento social, el uso de barbijos o protectores faciales.

En la resolución se prevé además la aplicación de una multa de 10 SAM a las personas que no cumplan los tiempos habilitados y en la distancia de 20 metros entre ciclistas y de 10 metros entre caminantes.

Si bien la semana anterior el gobierno rionegrino había habilitado a distintas ciudades a autorizar las prácticas recreativas; entre ellas General Enrique Godoy, el municipio había determinado no adherir. No obstante esta semana y en función de no tener hasta el momento casos positivos de covid-19, se avanzó en el permiso de las prácticas deportivas.