Finalmente Héctor, el perro sargento, regresó a la comisaría 31 de Roca

Fotos: gentileza

Después de una semana de estrictas restricciones para los agentes policiales de la comisaria del barrio 250 viviendas de Roca, el perrito más viejo de la unidad policial, Héctor, regresó con sus compañeros.

La mayoría de los agentes dieron resultado negativo y volvieron a sus tareas de rutina, por lo tanto el perro sargento finalmente pudo volver a su lugar: la comisaría 31.

El regreso se dio después de la mano solidaria de una vecina que ofreció la estadía temporaria para el perro anciano, donde pudo pasar una larga semana con los cuidados necesarios.

Antes de su vuelta al destacamento policial, el animal visitó a su veterinario de cabecera, Franco Fantini, quien le proporcionó la medicación necesaria, ya que tenía un poco de temperatura debido a su artrosis en la cadera.

La agrupación Sin Pirotecnia/Sin Maltrato Animal, que interviniente en el caso, acordó la atención y el cumplimiento de la toma de los medicamentos con el jefe de la unidad, quien se comprometió a anexar una planilla en las distintas guardias de los agentes para asegurar el tratamiento del animal.

El personal policial manifestó gran alegría al ver regresar a su fiel compañero de ronda, aunque ahora Héctor solo vigila alrededor del destacamento.

"Héctor, mi fiel compañero desde hace más de ocho años, ahora me acompaña hasta la esquina del destacamento cuando me voy. Solo se vuelve cuando me pierde en su mirada", contó una de las oficiales.

Seguramente, el can se hizo más conocido estos últimos días, y con él, su grupo de compañeros por la calidez humana.

Sin duda, Héctor eligió su lugar de vida en su destino callejero. Pero la realidad es que los perros deambulan por las calles pasando hambre, frío y enfermedades por la falta de concientización social, y de políticas prioritarias firmes para el control poblacional de canes.