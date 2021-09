Florencio Randazzo DJ: se animó a pasar música en La Mesaza

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Vamos con Vos, Florencio Randazzo, recordó su pasado como DJ y se animó a tocar en el programa Almorzando con Mirtha Legrand.

“No era buen disc jockey, pero me defendía. Pasaba un poco de todo, música de los 80. A mí me gusta la cumbia y los boleros”, reveló el exministro.

“¿Con qué canción abrirías la pista?”, le preguntó la conductora Juana Viale. Fue ahí cuando Randazzo colocó “Último tren a Londres”. A continuación, Viale siguió con el juego: “¿Qué canción no fallaba para los enamorados?”. Inmediatamente Randazzo hizo sonar “All Out Of Love”.

Segundos después, el precandidato a diputado señaló que en caso de ganar las elecciones colocará “En septiembre” de Miguel “Conejito” Alejandro.

En el momento de elegir una canción dedicada al actual Gobierno, eligió “Miénteme” y para ilustrar la actualidad del país, Randazzo le dio play a “Fuego” de Intoxicados.

Por último Randazzo “musicalizó” los festejos en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. Para hacerlo, seleccionó “Nada fue un error” de Coti.