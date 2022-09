Explosión e incendio en la refinería de Plaza Huincul en 16 fotos

El incendio y la explosión en la refinería New American Oil (NAO) de Plaza Huincul dejó tres víctimas fatales. Las llamas comenzaron alrededor de las 4 AM y cerca del mediodía todavía no podían ser controlado. Las impresionantes imágenes del trabajo de bomberos y el predio donde la onda expansiva además destrozó ocho camiones cisternas y un vehículo particular.

El trabajo se realiza con espumas especiales y con agua para el enfriamiento. Gentileza Bomberos

La onda expansiva dejó daños totales en un sector del predio. Gentileza Bomberos

Las llamas se descontrolaron y el calor hizo difícil las tareas de bomberos. Gentileza Bomberos

El tanque afectado contendría fuel oil. Gentileza Bomberos

Partes de tanques y piezas de metal volaron por el predio. Gentileza Bomberos

Los camiones quedaron totalmente destrozados. Gentileza Bomberos

Gentileza Bomberos

Las tareas de los cuarteles de Plaza Huincul y Cutral Co fue total desde temprano. Gentileza Bomberos

Los daños afectaron la flota de camiones de la empresa NAO. Foto Gentileza Bomberos

Tareas con espumas especiales y agua. Gentileza Bomberos

Familiares y operarios se acercaron al predio para conocer la situación. Foto Fernando Ranni

El predio de la refinería fue cercado para el trabajo de los bomberos. Foto Fernando Ranni

El denso humo de los hidrocarburos creó una columna oscura. Foto Fernando Ranni

Las llamas no podían ser sofocadas. Foto Fernando Ranni

Muchos se acercaron a colaborar y tratar de saber las razones de lo ocurrido. Foto Fernando Ranni