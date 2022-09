VIDEO: Un incendio descontrolado afecta una refinería de Plaza Huincul, hay tres desaparecidos

Esta madrugada se produjo un incendio en un tanque de almacenamiento de la refinería que pertenece a New American Oil -NAO- en el parque petroquímico y hasta el momento no puede ser controlado, en Plaza Huincul. Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co trabajan en el lugar para intentar apagar las llamas. Los camiones con agua no alcanzan a reponer.

Dos bomberos fueron derivados al hospital Personal de bomberos, informaron que dos personas que estaban con las tarea en el lugar, fueron derivadas al hospital local. «Nada grave» aclararon. Explicaron que fue por una descompensación producto de las tareas que estaban realizando para combatir el incendio en la refinería. Se quemaron camiones en el incendio Bomberos que trabajan en el lugar informaron que seis camiones de combustibles se quemaron. El fuego sigue descontrolado. Dijeron que fue afectado uno de los tanques que está en las instalaciones. Hay tres operarios desaparecidos Autoridades locales indicaron que hay tres trabajadores que están siendo buscados. Hay diferentes hipótesis sobre su paradero. Incendio descontrolado desde hace 4 horas Andrea Vázquez Una fuerte explosión despertó a los vecinos que viven en cercanías del Parque Petroquímico de Plaza Huincul. Luego llegaron las llamas y las sirenos de los bomberos, primero de Huincul y, después, de Cutral Co. Desde las 4 AM se trabaja en el lugar y pese a los esfuerzos concentrados no se logra sofocar las llamas e incluso se ven de la misma magnitud desde que comenzó el alerta. Se sumaron refuerzos especializados a los bomberos pero por ahora todo seguía igual. Las autoridades locales confirmaron que hay tres operarios que están desparecidos. Se perdió comunicación con ellos tras desatarse el incendio.

Desde el cuartel de bomberos huinculense, Ernesto Karstan, indicó que el fuego comenzó durante la madrugada en uno de los tanques y que como consecuencia de ello avanzó con rapidez. «Estamos trabajando con los bomberos de Huincul, de Cutral Co, pero tuvimos que salir porque colapsó el tanque y nos alejamos», explicó.

El incidente se registró alrededor de las cuatro de la madrugada y desde entonces trabajan en el lugar los bomberos de Plaza Huincul y Cutral Co .Foto Andrea Vázquez

El incidente se registró alrededor de las 4 de la madrugada y desde entonces trabajan en el lugar. Todavía no se conoce si hay personas heridas por el fuego. Una de las dificultades que cuentan es que es insuficiente la cantidad de camiones con agua que refuerzan la tarea.

El fuego se advierte desde la Ruta 22, donde está el acceso al parque petroquímico.

Según comentaron los vecinos que viven cera del sector se escuchó una fuerte explosión y luego aparecieron las llamas. Inmediatamente comenzaron a llegar al lugar las primeras dotaciones de bomberos.

El fuego comenzó durante la madrugada en uno de los tanques. Foto Andrea Vázquez

Tres operarios desaparecidos

Las autoridades locales confirmaron que hay tres operarios desaparecidos de los que no se sabe su paradero. El incendio comenzó pasadas las 4 AM y desde entonces los intentos de los bomberos y el pesonal especializado no ha podido controlar las llamas.

Hay conmoción en la comarca petrolera por la búsqueda de los tres trabajadores sobre los que se perdió contacto. Hasta ahora manejan todas las hipótesis posibles.

El trabajo es intenso y las dotaciones de bomberos se alternan para recargar agua y poder contener las llamas del tanque que se desmoronó y desparamó los hidrocaburos contenidos.

Qué es NAO, la empresa dueña la refinería

New American Oil (NAO) tiene dos refinerías en la región: la refinería de petróleo en Plaza Huincul y una planta de inyección y bombeo en Challacó. Según su sitio web el presidente de la firma es Jorge Arias y el vicepresidente es Eduado Mónaco.

«Somos una empresa argentina nacida en el año 2000, formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el mercado de petróleo y combustibles», explican en su página web.

Además agregan que «dedicamos nuestros esfuerzos a brindar soluciones integrales de abastecimiento de combustibles a diferentes sectores del mercado argentino y de países limítrofes, como también soluciones logísticas de evacuación de petróleo por camión cisterna e inyección en oleoducto».