Fotógrafos solidarios le cumplieron el sueño a cien quinceañeras

Un grupo de fotógrafos profesionales “solidarios” le cumplieron el sueño a cien quinceañeras. La pandemia y, en muchos casos, situaciones económicas, fueron duros escollos que imposibilitaron a las jóvenes a tener la soñada fiesta.

Pero, a pesar de ello, tuvieron sus “books” de fotos gratis.

La iniciativa fue de la fotógrafa menuquense Carla Spaiger , radicada en Viedma, quien a principio de año y ante la situación de aislamiento, sumó voluntades de diez fotógrafos de la comarca y Guardia Mitre y, además, de dos peluqueros reconocidos y una maquilladora profesional.

Spaiger, sostuvo que el coronavirus “arrebató la ilusión a las adolescentes de festejar sus 15 años”, aunque admitió que para muchas familias “lo económico fue difícil y es lo que generó una mayor preocupación”.

Ante tal situación los fotógrafos decidieron aunar esfuerzos y cumplirles el sueño a un centenar de adolescentes.

“En principio habíamos pensado en un cupo de 70 quinceañeras, pero terminamos realizando 100 ´books´ fotográficos para jóvenes de la comarca Viedma-Patagones, San Javier y Guardia Mitre”, señaló.

Detalló que armaron 8 grupos de WhatsApp privados para desarrollar el proyecto que tuvo siempre como premisa temas de “inclusión, aceptación, integración, reciclado de vestimenta (para costear gastos), ayuda económica, y acompañamiento continuo”.



“Jamás pensé que íbamos a sumar a cien100 jóvenes. Los colegas se motivaron mucho con cada chica que se iba sumando. El objetivo era que ninguna joven se quede sin su ´book´ fotográfico, eso me motivó a seguir. Por suerte pudimos cumplirlo”, agregó.



La fotógrafa detalló que la acción solidaria de los fotógrafos, inspiraron a las jóvenes en sus fotos y sumaron diversión en cada sesión, con polvos de colores, nieve loca y música. Por su lado, los peluqueros, junto a la maquilladora, también en forma gratuita, se encargaron de la estética personas de las jóvenes. Todo se desarrolló bajo estrictos protocolos sanitarios.





“Tardamos un mes y medio en realizar la totalidad de las sesiones. El trabajo se organizó en 8 grupos de 10 a 20 jóvenes. Y lo hacíamos cada fin de semana, con encuentro en espacios abiertos y destacados de Viedma. Las quinceañeras estuvieron acompañados de familiares y amigos. Algunas madres se copaban haciendo de asistentes de los fotógrafos y las jóvenes felices” afirmó.

Hace unos días, llegaron a su fin las sesiones fotográficas solidarias. “Si tuviéramos que cobrar todo el trabajo que realizamos en un mes y medio, rondaría los $ 350.000, pero lo hicimos de corazón y recibimos mucho amor de las familias y de cada joven que mandaba un mensajito llorando para que le demos lugar a las sesiones o contándonos su situación económica para que la dejemos estar. Lo que viví en estos días con mis colegas no lo voy a olvidar jamás, además me gané, junto a ellos, el amor de 100 jóvenes”



Spaiger aclaró que no fue fácil trabajar bajo un protocolo de seguridad y prevención por la pandemia ya que hubo que obviar, entre otras cosas, los abrazos y situaciones de acercamiento personal, para respetar el distanciamiento social en cada sesión.

Los fotógrafos que participaron “a corazón abierto” de este proyecto solidario que redundó en felicidad para unas 100 quinceañeras, fueron Ainoa Segura, Tito Ulloa, Belén Olivero, Fernando Mariño, Daniel Idiarte, Maximiliano Lelli, Amalia Funes, Cristian Herrera, Eugenio Sicardi y Nicolás Pioppi. A ellos se sumaron la maquilladora profesional, Marcela Ortega y los peluqueros Patricia Marcia y Maximiliano Romero.-