Fracasó la negociación petrolera y Pereyra asegura que habrá paros

“Las empresas no quieren pagar lo que corresponde, así que vamos a la pelea directamente”. Así de tajante fue el resumen que el titular del sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, realizó de la reunión que hoy mantuvieron los gremios de la zona con las cámaras empresarias en la que se esperaba que se selle el acuerdo para la reactivación de Vaca Muerta.

El eje de la discordia fue el pago del 16,2% que el gremio venía pidiendo en función de la paritaria del año pasado que contemplaba su actualización por inflación, un incremento que las empresas manifestaron hoy que no están dispuestas a pagar.

“No quieren pagar, así nomás a lo macho, dicen que están en una mala situación y que no quieren pagar”, aseguró Pereyra en diálogo con Energía On, y remarcó que “nosotros vamos a redoblar la apuesta y ahora también queremos que se abra la paritaria de este año porque hay gremios con los que sí acordaron”.

Pereyra se refirió al incremento que hace pocos días obtuvo el sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano. “Nos sentimos discriminados, hay gremios con los que acordaron un 30% de paritaria de este año y a nosotros nos deben todavía de la paritaria del año pasado y no lo quieren pagar”, indicó el dirigente.

Pereyra explicó que “en un mismo yacimiento nos encontramos con que hay compañeros que ya empezaron a cobrar esta paritaria y compañeros a los que no les quieren pagar lo que deben del año pasado”. Y arremetió indicando que “no pueden venir que no van a pagar por la pandemia, no es motivo, porque si están con problemas que lo reconozcan y propongan una forma de pago para seguir negociando”.

Desde el sindicato de Petroleros Privados se tomó la postura de ingresar en lo que se define como liberad de acción, ante lo cual Pereyra enfatizó que “los vamos a llenar de paros, todos los días, en todos lados”.

El dirigente explicó que a raíz de que no se ratificó el preacuerdo firmado con YPF, las empresas deberían ahora comenzar a pagar los sueldos en forma completa, a los trabajadores activos pero también a los suspendidos. “Ya no hay más artículo 223 bis vigente, así que tendrán que pagar el sueldo completo y las operadoras tendrán que ir al salvataje”, reiteró.

Uno de los hechos que enervó el encuentro de hoy fue la difusión de la postura de las empresas por un medio, a través de un artículo publicado en el sitio especializado EconoJournal. “Son operaciones infantiles lo que hicieron, como decir que (Marcelo) Rucci y yo estamos enfrentados”, señaló Pereyra.

La postura final del gremio será analizada en una asamblea virtual y en reunión de comisión directiva del gremio que comenzará a las 17. Pero de todos modos Pereyra enfatizó que “vamos a la pelea, estamos en nuestro justo derecho, no vamos a cortar rutas, ni afectar a nadie más, pero ahora redoblamos la apuesta y les vamos a hacer paros todo el tiempo y a todos”.