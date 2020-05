Francescoli elogió a Pratto y detalló las situaciones de Scocco y Borré

A partir del parte que generó la pandemia de coronavirus, el mercado de pases invernal en el fútbol argentino será muy particular. Los clubes grandes buscarán vender jugadores a Europa para recuperar el dinero perdido por la falta de actividad.

En el caso de River, su plantel no es nada barato y buscará vender bien y poco para no desmantelarse.

La continuidad de sus principales delanteros está en duda por distintas razones. La poca continuidad de Lucas Pratto y Nacho Scocco los llevaría a buscar una salida mientras que la claúsula de Rafael Santos Borré podría hacer que vuelva al Atlético Madrid.

Sobre el ex Vélez, Enzo Francescoli afirmó: "A Lucas no le está tocando jugar, pero está entrenando, está en el plantel y es muy importante para el club".

Además, el mánager del Millonario defendió la decisión de Marcelo Gallardo de no dejarse llevar por los apellidos. "El que está mejor juega y el que no, labura y espera para poder jugar", agregó.

Sobre Scocco, el uruguayo indicó: "No sabemos cuándo va a volver el fútbol, entonces para qué lo vamos a llamar a Scocco para que se apure a decidir. Por ahora nos pidió tiempo, River quiere que siga".

Otro que podría partir es Santos Borré, de gran nivel en el equipo durante los últimos meses.

El Millonario comparte, 50 y 50, el pase del colombiano con el Atlético de Madrid. Si el Colchonero paga 7 millones de euros se queda con el 50% restante. En enero lo buscó el Celta de Vigo, pero el atacante quiso quedarse.

"Lo de Borré se sabe desde el día que el Atlético intentó venderlo al Celta. Es así si ponen siete millones se lo llevan, obviamente nosotros podríamos hacer lo mismo pero no estamos en condiciones de hacerlo", señaló Francescoli.

Enzo Francescoli, mánager de River, se refirió en @superfutbol a la situación de Rafael Santos Borré. pic.twitter.com/4yf1SO2QnS — TyC Sports (@TyCSports) May 7, 2020

El mánager también opinó sobre la decisión de no jugar ante Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa de la Superliga, antes de la suspensión del fútbol.

"El club hizo lo que creyó que era razonable. No se sabía qué iba a pasar en esas horas, se tomó esa decisión de acuerdo con los jugadores y todo el cuerpo técnico. Y punto. No buscamos nada especial, ni nada más que eso”, expresó Enzo.

Sobre el título de Boca en la Superliga, Francescoli dijo: "El que es campeón, es campeón y punto. No me engancho mucho con eso, sobre todo públicamente. En la interna tengo algunas cosas, pero me las guardo para mí, a veces cae de tu lado y a veces no”.