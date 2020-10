Fueron a asistir a sus padres, el intendente no los dejó entrar y tuvieron que dormir en la Ruta 23

Dos hermanos roquenses pasaron la noche a la vera de la Ruta 23, en el acceso a Ramos Mexía, porque desde ese municipio no les permitieron el ingreso a la localidad. El viaje desde el Alto Valle hacia la Región Sur tenía como motivo principal asistir a sus padres, considerados personas de riesgo y a quienes no veían desde que comenzó el aislamiento a fines de marzo. “A pesar de tener el permiso para circular y los certificados que confirmaban que dieron negativo a los test de covid-19, la Policía no los dejó avanzar, asegurando que cumplían órdenes del intendente”, sostuvo hoy Marianela Vergara, hija de la mujer que protagonizó la tensa situación.

“Mis abuelos viven en Ramos hace muy poquito tiempo, están solos allá desde el inicio de la cuarentena y se encuentran mal de salud ambos, con graves problemas de diabetes, colesterol e hipertensión, entre otras cosas. Sumado a eso, la depresión que están atravesando por esta situación que no da para más. Llevamos más de 8 meses sin verlos, sin poder abrazarlos. Hablamos a diario por teléfono y cada día los vemos más tristes. No aguantan más, nos necesitan, están solos y no están siendo escuchados”, sostuvo la joven.

Rosa y Jairo Rolán fueron los hermanos que partieron ayer por la mañana desde Roca. Llegaron a Ramos Mexía a las 18 y allí se encontraron con la inflexible postura de los uniformados que controlan el acceso a la localidad.

Lo más insólito de la situación fue que el padre de ambos, de 79 años, fue quien tuvo que movilizarse hasta la casa del intendente, Nelson Quinteros (Partido Socialista) para lograr que los dejen entrar. Y ante la negativa, su esposa tuvo que dirigirse hacia el acceso para llevarles comida a sus hijos, ya predispuestos a dormir en su vehículo.

RÍO NEGRO consultó hoy al intendente Quinteros, quien sostuvo que el municipio mantiene estrictos controles de ingreso a la localidad para evitar la propagación del coronavirus y que en ese marco “le anticipamos a estas personas que llegaron de Roca, que no vinieran porque no iban a poder ingresar”.

El jefe comunal detalló que el municipio tiene un mail de contacto, al que hace una semana escribieron dos personas de Roca. “Les contestamos que no vengan. Roca es una de las ciudades declaradas por Nación con circulación comunitaria y actualmente el pico de contagios es alto en la provincia. Venimos haciendo un trabajo muy bueno desde que inició la pandemia que tiene a Ramos Mexía como una de las pocas localidades libres del virus y queremos seguir así”, afirmó.

Aclaró que, en un principio, luego de llegar al reten de ingreso, los roquenses afirmaron que querían ingresar a buscar a sus padres y volverse en el día, pero luego uno de ellos manifestó su intención de quedarse. “La mujer acreditó un certificado de buena salud en el que figuraba que no tenía el virus. Entonces, esta mañana decidimos permitirle el ingreso, con el compromiso de realizar la cuarentena. El hombre nos dijo que se volvía a Roca”, dijo.

Quinteros, aseguró que si bien los vecinos son personas adultas, presentan buena salud.

“Nosotros estamos muy atentos y asistiendo en forma permanente a nuestros adultos mayores. Sobre todo en esta situación. Los papás de estas personas están bien... los vemos todos los días. No tenemos un hospital de alta complejidad y sí hay una emergencia debemos viajar a Jacobacci, Valcheta o Viedma. Por eso establecimos controles estrictos. Necesitamos cuidarnos y seguir sanos”, concluyó Quinteros.