Fuerte crítica de UPCN por el descuento a quienes paren el lunes

El gobierno de Río Negro anunció en la tarde de este viernes que descontará el día a los empleados públicos que se adhieran al paro dispuesto por UPCN para el próximo lunes 2.

"La medida no significa desconocer el derecho a huelga de todos los trabajadores amparado en la Constitución Nacional y en nuestra Constitución Provincial (Artículos N° 14 bis y 40 inciso 6°, respectivamente), sino que ante la falta de contraprestación laboral no genera obligación de pago por parte del empleador", se indicó a través de un comunicado oficial.

Allí se destaca que "cada organismo deberá presentar en la Secretaría de la Función Pública a través de las áreas de Recursos Humanos la nómina de agentes que no concurrieron a trabajar en razón de la medida de fuerza a fin de realizar la correcta liquidación de haberes".

"Están asustados" dicen en el gremio

"Quieren asustar a los trabajadores con algo que por Ley nos corresponde, mostrando claramente que quien parece asustado es el gobierno" indicaron desde la central gremial en respuesta a laa medida oficial.

Para UPCN el paro "es una de nuestras formas como colectivo de trabajadores de hacernos escuchar cuando no miran nuestra realidad y quieren imponernos sus políticas y ajustes sobre los hombros nuestros y de nuestras familias".

El gremio recordó que "declaramos la realización de esta medida de fuerza a nivel nacional a través de UPCN Nación, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con todos los días de anticipación que indica la Ley y cumpliendo, como debe ser, con lo que dice la Constitución Nacional; la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y todas las leyes vigentes que amparan nuestro Derecho a Huelga".

El titular de la entidad, Juan Carlos Scalesi, señaló que "el gobierno quiere meter miedo a la gente para que no vayan al paro y no ven más allá, porque eso es una amenaza peligrosa, es sumar atropellos a los trabajadores, es como destapar un cajón de abejas" y agregó que "los salarios perdieron demasiado en estos años, miles de trabajadores -por no decir todos- lo ven día a día, no es un invento de la UPCN, pero el gobierno se niega a escuchar, a ver lo que nos pasa, y usa la imposición".