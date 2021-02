Fundación OSDE #ConVos también durante febrero

Fundación OSDE acerca un nuevo ciclo de charlas cortas a cargo de reconocidos disertantes del ámbito de la salud, la sociedad, la cultura y el arte, la innovación y la sustentabilidad; para acompañar, como siempre, a la comunidad desde la reflexión y desde la acción.

Las mismas son transmitidas vía streaming en el canal de canal de Fundación OSDE en la plataforma YouTube, que ya cuenta con 16.700 seguidores.

Durante el mes de Febrero las Filiales de OSDE Norpatagónica y Bariloche, presentarán estas actividades:

9/2 - 18 horas. - Santiago Bulat

Finanzas personales: ¿cómo organizar mi economía?

Cómo manejar nuestra economía cotidiana y administrarnos mejor en tiempos de escasez. Diferentes opciones para invertir nuestro dinero en una economía volátil.

Santiago Bulat.

Santiago es licenciado en Economía (UBA), maestrando en Finanzas Corporativas (UCEMA). Es analista económico y se desempeña en las áreas de macroeconomía, economía internacional y mercados financieros. Es periodista en La Nación y CNN radio.

10/2 - 19 horas. - Yvonne Jaureguialzo

Ciclo Mindfulness - Herramientas de conciencia plena para la disminución del estrés. ¿Qué es Mindfulness? ¿Qué NO es el Mindfulness? Beneficios y tipos de práctica. Mindfulness y estrés. Qué es el estrés y cómo actúa en nuestro cuerpo.

Yvonne Jaureguialzo.

11/2 - 18 horas. - Gabriela Rougier

Relaciones y hábitos de pareja. ¿Cómo el vínculo de pareja impacta en nuestra salud?

Hábitos saludables en las relaciones de pareja. Conductas que dañan la relación

Gabriela Rougier.

Gabriela es licenciada en Psicología (UBA). Psicóloga clínica especializada en terapias focalizadas y terapia de pareja. Docente del posgrado en Terapia Focalizada y de la formación intensiva en Terapia de Pareja. Terapeuta certificada por el Gottman Institute en la enseñanza de workshops sobre crianza y relación de pareja. Coautora del libro Cómo reconstruir una relación.

17/2 - 19 horas. - Mercedes Dabat

Alimentación saludable y vida sana

Los trastornos cardiovasculares, al igual que otras patologías como la diabetes o la obesidad, presentan como factor de riesgo nuestros hábitos alimentarios.

Una nutrición adecuada y equilibrada permite lograr un buen desarrollo físico, mejor desempeño intelectual y óptimo rendimiento laboral, así como prevenir enfermedades.

La Dra. Dabat es médica (UBA), concurso Medalla de Oro y Diploma de Honor. Especialista en clínica médica, medicina interna general y trastornos alimentarios. Recertificada por la Academia Nacional de Medicina. Secretaria de la Sociedad Argentina de Medicina Interna General (2006-2008). Exdirectora del curso de Especialista en Medicina Interna General. Ex Médica de planta del Hospital Universitario de Clínicas José de San Martín, de CABA.

18/2 - 18 horas. - ONG Plantarse

Ciclo de medioambiente - Compost

El compostaje es una herramienta fundamental para reducir los residuos en casa y repensar nuestra alimentación cotidiana. Una charla sobre hábitos, residuos urbanos, compost en casa, economía circular y consumo responsable.

23/2 - 18 horas. - Poper Stand Up Científico

Un grupo de científicos-comediantes que usan el stand up como recurso para hablar de ciencias, de científicos y de la percepción de las ciencias en la sociedad. Utilizan el humor para resonar con quienes pertenecen a la comunidad científica y enamorar a los que todavía no tuvieron la oportunidad de conocerla.

Todas las transmisiones se realizan con el apoyo de estas empresas: Scienza Argentina, Droguería ROSFAR, Grupo CMIC Salud, Droguería Meta SA, Óptica Wolf Center, Ivancan SRL, Teconomédica SRL, Carahue SRL, Hotel del Comahue y Apunte Creativo.

Además, Fundación OSDE te invita a esta nueva propuesta del Espacio de Arte que comenzó este año, la primera muestra “Paisaje”, dentro del Ciclo de exposiciones “A través del cristal”.

Las activaciones virtuales y sus soportes son el punto de partida de este ciclo en el que ampliamos la idea del cristal: el vidrio como límite entre el espacio interno de la sala de exposición y la calle, y el cristal líquido en el caso de los dispositivos electrónicos.

Esta primera muestra, Paisaje, es una exposición federal en la que participan artistas de distintas provincias del país. Te invitamos a verla a través de los cristales del Espacio de Arte (si estás en Buenos Aires) y a que sigas los contenidos que iremos sumando en nuestra página web fundacionosde.com.ar/espaciodearte y en las redes sociales de la Fundación.

Paisaje, Colección Fundación OSDE

Fundación OSDE se crea a fines del año 1991 con la intención de apoyar y generar actividades en los campos de la salud como así también de la cultura. A través de distintas acciones que abarcan diferentes ámbitos, la Fundación amplía el compromiso que OSDE tiene con la comunidad.