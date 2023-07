Microsoft y Sony acordaron la continuidad de Call of Duty en PlayStation 

Las empresas rivales de tecnología, Microsoft y Sony, llegaron a un acuerdo para que la exitosa franquicia de videojuegos Call of Duty siga disponible para las consolas PlayStation. El convenio era clave para desbloquear la multimillonaria adquisición de Activision Blizzard, por parte de la gigante empresa norteamericana.

El CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, aseguró que Sony y Microsoft firmaron un “acuerdo vinculante” para mantener Call of Duty en PlayStation. Aún no se revelaron los detalles del contrato, aunque la empresa firmó otro similar con Nintendo, por 10 años.

El acuerdo puso punto final a una batalla entre las empresas luego de que Microsoft anunció la adquisición de Activision Blizzard en enero de 2022, por la cifra de 69.000 millones de dólares.

From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi