Garavano lanzó a una advertencia a los mapuches

La sucesión de causas penales que involucran a comunidades mapuches y que derivaron en fallos de desalojo también fue analizada este viernes en su paso por Bariloche por el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien subrayó que la ley vigente no debe ser interpretada como “una autorización para la toma de tierras”.

Dijo que la ley que reconoce la propiedad comunitaria y limita los desalojos, cuya extensión fue aprobada el año pasado, “no es un piedra libre para las ocupaciones”.

Señaló que el camino es que el INAI y las provincias continúen con los relevamientos de las tierras reivindicados por cada comunidad. Dijo que en ese terreno “en los últimos tres años se avanzó mucho, más que en los diez anteriores”.

Pero aseguró que “no se puede invocar una ley que tiene otra finalidad” para instalarse en tierras que no son reconocidas.

En la zona de Bariloche persisten conflictos como los de la lof Lafken Winkul Mapu en la zona de Mascardi y otro más reciente que involucra a la comunidad Buenuleo, el pie del cerro Ventana.

Garavano dijo que prefería no entrar en el detalle de las causas judiciales. Evaluó que “si la Justicia se ha pronunciado como se pronunció (es decir con órdenes de desalojo) supongo que es porque son casos que no quedan amparados por esta ley, que no significa un piedra libre para ocupar lugares opara resistir órdenes jidiciales, que es un delito grave”.