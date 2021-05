A los 13 años Gastón Gil Romero se fue de Roca para perseguir su sueño de jugar en Primera. Luego de hacer inferiores en Estudiantes de La Plata, debutó en 2012 en el Pincha y luego forjó su carrera en la élite del fútbol nacional con su paso por distintos clubes.

A mediados de 2019, el roquense se incorporó a Aldosivi, donde logró afianzarse como titular en el conjunto que hoy dirige Fernando Gago, un ícono de su posición:volante central.

El mediocampista, que pasó por clubes como Belgrano, Patronato y Rosario Central, tuvo un buen rendimiento en un equipo que sorprendió por su buen trato de pelota. Claro que el regreso, restricciones por la pandemia de por medio, no fue el mismo: “Fue una temporada atípica para todos. Hay mucha incertidumbre, cuando volvimos a entrenar con los protocolos fue raro”, le contó a ‘En eso estamos’ de RN Radio.

En cuanto a su rendimiento individual, reconoció que sintió una evolución. “Encontré una buena regularidad, vengo jugando la mayoría de los partidos. Hay una forma de juego que nos transmite Fernando (Gago) en la que estoy a gusto, me siento bien, con confianza”, explicó. El hecho de jugar en la misma posición en que su entrenador se destacó, le dio cierta ventaja de tener consejos de primera mano de un crack.

“Por la edad, llega mucho al jugador, está constantemente charlando con nosotros. Me ha llamado muchas veces para ver videos, mostrarme detalles, cosas a corregir y cosas que están bien. Es uno de los máximos referentes en el puesto. Me transmitió mucha confianza, me dijo que esperaba mucho de mí y que se lo estoy dando. Que una persona con esa carrera te lo diga es importante”, comentó.

Sobre cómo es el día a día de un futbolista de Primera, contó sus sensaciones: “A veces la vorágine del fútbol te deja en piloto automático y perdés esa pasión que tenías de chico, te sentís muy presionado porque tenés un club e hinchas que esperan mucho de vos”.

“En todo ámbito la confianza es clave. Recuperar la pasión por jugar y disfrutar lo que estás haciendo te da un plus para que el día a día sea más placentero y uno lo pueda disfrutar”, especificó. En ese sentido, recordó a Guillermo Hoyos (su primer entrenador en Aldosivi) que lo ayudó mucho en esos momentos. “Me hizo volver a sentir y vivir el fútbol como una pasión, como un deporte que muchos quieren jugar y uno tuvo la suerte de hacerlo profesionalmente”.

A lo largo de su carrera, Gil Romero se dio el lujo de jugar varios clásicos importantes del fútbol nacional. Estuvo presente en los de La Plata, Rosario y Córdoba. “Al ser ciudades futboleras se vive con un condimento especial, es una locura linda. Jugar en La Bombonera y en El Monumental también es increíble. Y después la cancha de Central también, son hinchas muy pasionales, nunca había visto un recibimiento así”, detalló.

El chico que arrancó en la Escuelita Potenza a los 4 años, luego pasó por Deportivo Roca y a los 13 años se fue al Pincha, hoy disfruta de ser parte de la élite del fútbol nacional como un titular en su equipo y tiene la ilusión de seguir creciendo.