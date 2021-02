Debut con presencia roquense y derrota para Gago en Aldosivi

En el primer partido de su carrera como entrenador, Fernando Gago no pudo ganar con Aldosivi. Fue derrota ante Godoy Cruz en Mar del Plata por 2 a 1, en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional.

Los primeros tantos fueron más por errores defensivos individuales que por virtud de los goleadores. En el primero, Jonathan Schunke marcó muy mal y Ezequiel Bullaude puso el primero a los 41'. Para no ser menos, antes del final de la etapa inicial, el arquero paraguayo Juan Espínola le regaló el empate a Federico Andrada.

En el complemento, Tomás Badaloni armó una linda jugada con Renzo Tesuri y anotó el tanto de la victoria para el Tomba, en el cotejo válido por la zona 1.

El partido fue parejo y Gago apostó por un volante central oriundo de la región. Se trata de Gastón Gil Romero, el roquense que pasó por Estudiantes de La Plata y Patronato. Jugó todo el partido y fue amonestado.

Pese a la derrota, el ex jugador de Boca, Vélez, Roma y Real Madrid se mostró conforme con el rendimiento de su equipo.

"La sensación no es buena, porque no logramos el objetivo que era tratar de ganar. Pero me voy muy conforme con el rendimiento de los chicos."