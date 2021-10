Gastón Sobisch denunció a un funcionario de Gaido por los daños ocasionados a su camioneta de campaña

La camioneta Gastón Sobisch, el hijo del ex gobernador y candidato a concejal por el partido Democracia Cristiana, fue interceptada y apedreada por un grupo de personas que se transportaban en tres camionetas. El vehículo 4x4, era utilizado para realizar las pegatinas de cartelería electoral. Durante la jornada de ayer, a las 23 horas, cuando la Wolkswagen Amarok de Sobisch realizaba un recorrido por el oeste de la ciudad, el conductor advirtió que tres camionetas lo perseguían. Al trasladase de regreso a su domicilio en el barrio Confluencia, en la esquina de Tronador y Tres Arroyos, uno de los vehículos perseguidores se adelantó y chocó la parte delantera de la Amarok. Por consecuencia del impacto se dañó la rueda delantera y parte del eje. Los agresores arrojaron piedras contra la camioneta y la vivienda del conductor.

Gastón Sóbisch realizó la denuncia policial a la comisaría por los daños materiales ocasionados. Pero horas más tarde irrumpió algo inesperado. A su teléfono llega un mensaje un mensaje de Whatsapp:

“Hola Gastón ¿Cómo estás? Recién me entero de que uno de los pibes que trabaja conmigo tuvo problemas con uno de los tuyos. Ya me puse a disposición de la familia que molestaron, y por supuesto, del daño ocasionaron a tu camioneta me hago cargo también. Te pido mil disculpas, sé que no me conocés mucho, pero no soy para nada violento, y menos mafioso, no le pego a nadie y mi gente tiene un claro mensaje de apartarse de los vicios y las agresiones. Este muchacho va a ser sancionado y espero que nunca más pase con vos ni con nadie. Perdón nuevamente y estoy a disposición para lo que sea. Éxitos mañana en la elección”. El mensaje que llegó a las 18 horas tenía la foto de perfil de los candidatos a concejales Claudio Domínguez y Victoria Fernández, y el nombre del contacto era el de Braian Marino.

Marino es el coordinador de Espacios Verdes de la Municipalidad de Neuquén y es señalado en una investigación judicial por negociaciones incompatibles con una cooperativa de la cual formaría parte con otros funcionarios municipales. Trabajando Juntos Ltda, fue contratada para el mantenimiento de espacios verdes durante la irrupción de la pandemia. Marino, que figura como presidente de esa cooperativa, obtuvo una serie de contratos por 153 millones de pesos, según consta en la denuncia que realizó el titular de la Unión Cívica Radical, y candidato a concejal, Juan Peláez. La misma cooperativa fue contratada por Espacios Verdes para la provisión de 20 mesas de ping pong por 622.600 pesos y el proceso de investigación se extendió hacia la compra de macetas que distribuyó la gestión de Gaido en toda la ciudad. La misma cooperativa habría recibido pagos por casi 4 millones de pesos para proveer esos 1.300 recipientes de cemento.

Marino es además esposo de la diputada provincial del bloque Juntos, Carina Riccomini y mantiene un estrecho vínculo en las redes sociales con el actual consejero de la Magistratura, Claudio Domínguez. Fue uno de los principales funcionarios que promovió la frustrada candidatura de Domínguez como diputado nacional.

Después de recibir el mensaje de texto, Gastón Sobisch radicó la denuncia contra Braian Marino en la Comisaría 19 y luego se comunicó con la fiscal Valeria Panozzo para ampliar su dichos.