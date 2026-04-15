Alerta en Boca: Milan tiene la mira puesta en Dybala

El nombre de Paulo Dybala vuelve a sonar en el mundo Boca. Sin embargo, las novedades que surgieron desde medios italianos esta vez son alarmantes para el club de La Ribera: Milan pretende contratar a la Joya a partir de julio. Además, Roma no se da por vencido y nadie se anima a descartar una prolongación de contrato.

Según publicó el Corriere dello Sport, el cordobés le daría prioridad a la idea de seguir en la elite de la Serie A, liga en la que desarrolló toda su carrera desde su partida de Instituto de Córdoba.

A la posibilidad concreta de renovar su vínculo con su club actual, a pesar de la rebaja salarial que implicaría, ahora se le sumó un pretendiente de muchísimo peso.

Milan lo puso como objetivo para mitad de año y, considerando que no debería pagar por su ficha, el club podría hacerle un contrato a la altura del que tiene actualmente con Roma. De todos modos, aseguran que esta posibilidad está ligada directamente a la partida del portugués Rafael Leão.

El Rossonero se suma a una larga lista de equipos que ya sondearon al futbolita de 32 años. Sin embargo, este nombre tiene más fuerza por ser uno de los clubes más importantes del mundo.

Dybala se siente como en casa en Roma, y con su primera hija recién nacida, la intención es cambiar lo menos posible. Buenos Aires aparecía como una posibilidad seductora, pero Milán podría ser una buena alternativa.

Actualmente se encuentra recuperándose de una operación de rodilla de la que, esperan, pueda obtener el alta antes de fines de abril.

Tras un par de temporadas en las que las lesiones lo tuvieron a maltraer, su lugar en la escena global perdió terreno: ya no es inamovible en Roma y tiene pocas chances de ir al Mundial con la Selección Argentina.