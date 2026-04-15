Lengua de Señas Argentina en escuelas de Viedma: así será la nueva experiencia educativa

El proyecto busca que la Lengua de Señas no se limite a espacios específicos. Foto: gentileza.

La Lengua de Señas Argentina (LSA) comenzará a incorporarse en escuelas de Viedma a través de una experiencia piloto que apunta a mejorar la comunicación y sumar herramientas de inclusión dentro del aula.

El proyecto se pondrá en marcha en la ESRN 18 y en la Escuela Primaria 347, donde estudiantes de primaria y secundaria tendrán los primeros contactos con la lengua de señas como parte de una propuesta educativa articulada con la comunidad sorda local.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación de Río Negro y la Asociación de Sordos de Viedma, que participaron este martes de una reunión donde se definieron los primeros pasos de la implementación.

En esta primera etapa, el trabajo estará a cargo de dos referentes sordos y un referente oyente, que desarrollarán actividades con alumnos de 6° y 7° grado de primaria y 1° y 2° año del nivel secundario. También se prevé la participación de docentes en la formación y su integración a los contenidos escolares.

La iniciativa apunta a integrar la Lengua de Señas a distintas prácticas escolares

Uno de los objetivos es que la lengua de señas no quede limitada a espacios específicos, sino que pueda integrarse a prácticas escolares como la Promesa de la Bandera, donde se evalúa su incorporación junto al área de Música.

Desde el Ministerio de Educación, la directora de Inclusión, Adriana Cajarville, destacó que se trata de una prueba piloto construida junto a la comunidad sorda de Viedma y pensada para su posible expansión.

Por su parte, desde la Asociación de Sordos de Viedma, su presidenta Adriana Cabrera y la intérprete Gladys Ventuala remarcaron la importancia de que la lengua de señas ingrese a las escuelas como herramienta cotidiana de comunicación.

«Es abrir la puerta para poder avanzar más hacia la inclusión«, resumieron.