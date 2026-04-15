Cómo hacer pan rallado sin TACC casero: una alternativa simple y económica

El pan rallado sin TACC puede prepararse en casa de manera sencilla y con pocos ingredientes, una opción útil para personas con celiaquía o para quienes buscan evitar el gluten sin resignar sabor ni textura en sus comidas.

La base es un pan apto para celíacos, que puede ser casero o comprado en dietéticas o comercios especializados. A partir de allí, el proceso es simple y no requiere equipamiento especial.

Preparación paso a paso

El pan sin TACC se corta en rodajas o cubos pequeños para facilitar el secado.

Luego se seca hasta que quede completamente duro: puede hacerse en horno a baja temperatura (entre 150°C y 160°C durante 10 a 15 minutos) o dejándolo al aire libre durante uno o dos días.

Una vez seco, se procesa o se ralla hasta obtener la textura característica del pan rallado.

Opcionalmente, se pueden agregar condimentos como orégano, ajo en polvo o perejil seco para darle sabor.

Conservación

El producto final debe guardarse en un frasco hermético, en un lugar fresco y seco. De esta manera, puede conservarse durante varias semanas sin perder calidad. También puede freezarse para extender su duración.

Además de ser una solución práctica, esta preparación permite aprovechar restos de pan sin TACC y reducir desperdicios, en un contexto donde estos productos suelen tener un costo más elevado que sus versiones con gluten.