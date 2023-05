Alta tarta veggie con masa casera sin gluten

Ingredientes

Para la masa:

– 200 g de premezcla sin tacc o harina de trigo sarraceno o de arroz, etc (podés combinar las harinas que quieras. Si consumís gluten podés usar de avena o trigo también)

– 1 cdita de goma xántica (es para darle más elasticidad a la masa, si no conseguís omitila)

– 40 ml de aceite neutro

– 100 ml de agua (o lo que necesites para formar el bollo, dependiendo que harina uses va a absorber más o menos líquido)

– ½ cdita de sal

Para el relleno:

– 2 atados de espinaca o 1 de acelga

– 1 cebolla de verdeo

– 1 cdita de pimentón

– 1 cdita de ajo en polvo

– Opcional: 3 cdas de proteína vegetal o 3 cdas de semillas de chía/lino remojadas en 3 cdas de agua tibia (es para unir el relleno, podés omitir)

– sal y pimienta a gusto

– Opcional: 2 cdas de levadura nutricional (o queso rallado si no son veganos)

– Opcional: muzzalmendra o queso vegano (o el que prefieras) para gratinar

Preparación

Para la masa integrar todos los ingredientes hasta formar un bollo. Estirar y distribuir la masa sobre una tartera o molde aceitado.

Para el relleno cortar la verdura y picar la cebolla. Saltear en una sartén con unas gotas de aceite, condimentar a gusto y cocinar unos 4 a 5 minutos. Dejar enfriar el relleno y colocar dentro de la masa. Cubrir con queso (opcional) y llevar a un horno precalentado a 180º C por 25 a 30 minutos o hasta que vean los bordes de la tarta dorados. Y luego a disfrutar!!