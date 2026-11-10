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10 min cronometro
Yo Como

Bizcochitos para el mate: ricos, rápidos de hacer y rendidores

Para ir picoteando mientras hacemos las tareas de la casa. La propuesta es de @jimemonteverde.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Bizcochitos para el mate: ricos, rápidos de hacer y rendidores

Para ir picoteando mientras hacemos las tareas de la casa. La propuesta es de @jimemonteverde.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

crema de leche: 200 gr

harina leudante: 200 gr

sal: 1 cdita.

huevo (para pintar): 1

azúcar o queso rallado: c/n

Preparación

1- Poner la crema en un bol y agregarle, la sal, la harina y formar la masa.

2- Estirar con un poco de harina. Cortar con cortante, pinchar con tenedor y colocar en asadera limpia. Pintar con huevo batido y espolvorear con azúcar, queso rallado, semillas, etc (cada uno sabe qué le gusta).

3- Llevarlos al horno precalentado a 200° C hasta que estén doraditos, unos 10 minutos aproximadamente.


Temas

bizcochitos

Desayunos y Meriendas

panificación

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