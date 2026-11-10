10 min
Bizcochitos para el mate: ricos, rápidos de hacer y rendidores
Para ir picoteando mientras hacemos las tareas de la casa. La propuesta es de @jimemonteverde.
10 min
Bizcochitos para el mate: ricos, rápidos de hacer y rendidores
Para ir picoteando mientras hacemos las tareas de la casa. La propuesta es de @jimemonteverde.
Lista de Ingredientes
crema de leche: 200 gr
harina leudante: 200 gr
sal: 1 cdita.
huevo (para pintar): 1
azúcar o queso rallado: c/n
Preparación
1- Poner la crema en un bol y agregarle, la sal, la harina y formar la masa.
2- Estirar con un poco de harina. Cortar con cortante, pinchar con tenedor y colocar en asadera limpia. Pintar con huevo batido y espolvorear con azúcar, queso rallado, semillas, etc (cada uno sabe qué le gusta).
3- Llevarlos al horno precalentado a 200° C hasta que estén doraditos, unos 10 minutos aproximadamente.
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