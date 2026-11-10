El calor se mantiene en Neuquén y Río Negro, pero cambian las condiciones: ¿cuándo podría llegar la lluvia y el viento fuerte?

El clima dio un giro drástico en el inicio de esta semana dejando atrás los días inestables de bajas temperaturas y lluvias intensas para dar paso a jornadas más veraniegas. Con la salida intensa del sol, la máxima superó, por primera vez en semanas, los 30°C.

En su actualización para este segundo día de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó otra jornada cálida; sin embargo, advirtió que el contraste térmico y el incremento de la humedad generarán nuevas chances de precipitaciones, a lo que se sumará el regreso del viento con fuertes ráfagas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 32°C y una mínima nocturna de 29°C. Durante las primeras horas de la jornada no se descartan algunas lluvias aisladas, aunque el gran protagonista será el viento, con velocidades estimadas en 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, sobre todo en la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mañana: Probabilidad de lluvia de 10 a 40%, temperatura de 22°C, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Tarde: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 32°C, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Noche: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 29°C, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora, y ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora.

General Roca: Mañana: Probabilidad de lluvia de 10 a 40%, temperatura de 22°C, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Tarde: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 31°C, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Noche: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 28°C, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora, y ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostica una máxima de 21°C y una temperatura mínima de 18°C. No hay chances de lluvia, pero el viento aparecerá con ráfagas de hasta 60 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura

Villa La Angostura: Día: Temperatura de 19°, velocidad del viento de 14 kilómetros por hora, y ráfagas de 25 kilómetros por hora. Noche: Temperatura de 10°, velocidad del viento de 12 kilómetros por hora, y ráfagas de 12 kilómetros por hora.

San Carlos de Bariloche: Mañana: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 14°C, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Tarde: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 21°C, velocidad del viento de 32 a 41 kilómetros por hora, y ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora. Noche: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 18°C, velocidad del viento de 32 a 41 kilómetros por hora, y ráfagas de 51 a 59 kilómetros por hora.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará viento. Se prevé una temperatura máxima de 30°C, vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de casi 50km/h, con cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones podrían aparecer, principalmente, durante la mañana.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:

Viedma: Mañana: Probabilidad de lluvia de 0 a 10%, temperatura de 24°C, velocidad del viento de 32 a 41 kilómetros por hora, y ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora. Tarde: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 30°, y velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora. Noche: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 27°, y velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora.

San Antonio Oeste: Mañana: Probabilidad de lluvia de 0% temperatura de 25°, velocidad del viento de 23 a 31 kilómetros por hora, y ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora. Tarde: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 30°, y velocidad del viento de 13 a 22 kilómetros por hora. Noche: Probabilidad de lluvia de 0%, temperatura de 27°, y velocidad del viento de 13 a 22 kilómetros por hora.



El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

Por otra parte, el organismo nacional informó que el norte neuquino se prepara para un martes con temperatura máxima de 25°C. El cielo se mantendrá parcialmente despejado sin probabilidad de lluvia.

El viento también estará presenta, ingresará con velocidades de 33 km/h e irá rotando durante la jornada.

El tiempo en Chos Mal: