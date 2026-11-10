La historia de las 5 mil brazadas de dos nadadoras neuquinas para proteger la Antártida llega al cine

“Cinco mil brazadas” es el documental del barilochense Gabriel Bendersky que se presenta este martes en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Esta producción patagónica quedó seleccionada entre 2.500 películas y proyectos presentados y forma parte de los 150 títulos que forman parte de la programación del festival que se extenderá hasta el 15 de noviembre.

El nombre, las 5.000 brazadas, representan los 500 mil kilómetros cuadrados que nadaron dos deportistas neuquinas, Carolina Modena y María Cristina Ganem, en aguas antárticas sin protección térmica. El sector se conoce como Dominio Uno, una región clave ubicada al oeste de la Antártida, que Argentina y Chile impulsan para convertir en una gran Área Marina Protegida.

“Se trata dos nadadoras que fueron a la Antártida en enero de 2025, cuando tenían 50 y 58 años. Dos mujeres grandes, ambas nadadoras de aguas gélidas que no son deportistas de alta competencia. Solo dos mujeres normales que quisieron visibilizar el problema ambiental, nadando sin protección térmica”, señaló Bendersky.

«Cinco mil brazadas» es el documental de 73 minutos de Gabriel Bendersky. Foto: gentileza

Resumió el documental como “la historia sobre los límites del cuerpo, la fuerza de los vínculos y el compromiso de dos mujeres que llevan su convicción hasta las aguas más australes del planeta”.

La finalidad de estas dos mujeres, una arquitecta y una psicóloga social que descubrieron la natación de adultas, fue llevar al mundo un mensaje: la necesidad de convertir un sector de la Antártida en un área marina protegida. Nadaron por conciencia, no por una hazaña deportiva.

“No se propusieron nadar en la Antártida solo para ponerle una tilde a este desafío. El objetivo fue mostrar la necesidad de crear un área protegida. Yo no sabía casi nada de la Antártida: uno ha escuchado de la Base Marambio, del Hércules aterrizando, pero este documental muestra otra cara, como mucha gente haciendo investigación científica”, sintetizó Bendersky.

«Cinco mil brazadas» es el documental de 73 minutos de Gabriel Bendersky. Foto: gentileza

Durante el desafío, las mujeres contaban con “un equipo que funcionaba como un pequeño hospital ambulatorio y tenían una asistente de nado”. “Solo hacían una seña si llegaban a necesitar y un botecito chico las sacaba del agua”, contó.

El documental de 73 minutos fue elegido por el Festival de Mar del Plata, de “clase A”, es decir que es reconocido oficialmente por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). Luego, llegará al Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, “el encuentro de documentalistas más grande del mundo”.

«Cinco mil brazadas» es el documental de 73 minutos de Gabriel Bendersky. Foto: gentileza

Me sentí atraído por la historia a partir del poderoso contraste entre la fortaleza humana y la fragilidad ambiental. Encontré una forma profundamente emocional de explorar el coraje, la amistad, la resiliencia y nuestra frágil conexión con el mundo natural”, Gabriel Bendersky, director de “Cinco mil brazadas”.

¿Lograron las 5.000 brazadas?

¿Cuál fue el desafío de las nadadoras? Solo cumplir un sueño. Ambas habían competido en Winter Swimming World Cup (Copa del Mundo de Natación en Aguas Frías) en el Lago Argentino en Calafate. Una de ellas había cruzado a nado el Canal de la Mancha. “En este caso, el desafío no era a modo de competencia ni para lograr un récord. Era el sueño de nadar en Antártida. Se conocían del mundo del nado en aguas gélidas, Cristina le comentó a Carolina que iría a la Antártida que se sumó de inmediato. Ocho meses después, estaban embarcándose en un velero”, mencionó.

También explicó que los 5.000 kilómetros cuadrados requerían alrededor de 5.000 brazadas, “muy al límite de lo que podían llegar a hacer. La gente debe mirar el documental para ver si lograron o no esta proeza de nadar sin protección térmica en la Antártida”.

«Cinco mil brazadas» es el documental de 73 minutos de Gabriel Bendersky. Foto: gentileza

“Las nadadoras nos pasaron 6 terabytes de material que son horas y horas. Así surgió la necesidad de contar una historia”, indicó Bendersky. De esta forma, se propuso exhibir “lo épica de la nadada y visualizar el mayor reservorio de agua dulce del planeta».

La producción estuvo a cargo de Me Mata Producciones y Nados Ambientales; mientras que la coproducción corresponde a Habitación 1520 y Wancamp.

«Es un lugar espectacular, un regalo para los ojos y la película tiene un gran mensaje: la Antártida regula el agua del planeta, la temperatura del planeta y al ser un lugar que no es de nadie, tiene reglamentos muy laxos. Tenemos la oportunidad de darnos cuenta que hay que cuidar ese lugar. El equilibrio del planeta depende de esa agua dulce en hielo”, planteó su director.

Un año y medio después de la hazaña, el documental será estrenado en el Festival de Mar del Plata: esa es la condición de estos eventos de “Clase A”. “Solo hubo una proyección técnica en la Asociación de Directores Cinematográficos. Así la vi por primera vez en una pantalla de cine para evaluar el audio, el color, la densidad”, manifestó.