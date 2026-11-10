Maximiliano Navarrete ganó el prólogo de la Vuelta al Valle: cómo sigue la competencia

Tras la presentación, los ciclistas posaron junto a autoridades y organizadores en el Cono Randazzo. (Foto: Facebook Vuelta al Valle).

La 83° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo tuvo su jornada inaugural en Villa Regina, con el prólogo que antecede a las seis etapas de la prueba. Maximiliano Navarrete, de Shania Competición, será el primer líder y vestirá la casaca en la etapa que se disputa hoy en Allen.

La fiesta del ciclismo comenzó con la entrega de números, las acreditaciones y la charla técnica en el Museo de la Sidra y el Vino. Después, el Cono Randazzo se llenó de color, con música y espectáculos, en la antesala de la presentación de los 17 equipos participantes.

Luis Albrieu, intendente de la Perla del Valle, dirigió unas palabras en el lanzamiento de la prueba, que por primera vez tuvo su inicio fuera de Allen. Luego, Ricardo Valenzuela, presidente de la Comisión Central Organizadora, se dirigió a los participantes antes de dar comienzo a la contrarreloj por equipos de 5,3 kilómetros.

Tras la presentación, los ciclistas posaron junto a las autoridades, organizadores, en el Cono Randazzo. (Foto: Facebook Vuelta al Valle)

La largada fue en la calle Bartolo Luis Pasin, frente al anfiteatro. El recorrido siguió por Los Nogales, giró en U a la altura de Jugos S.A. y regresó al punto de partida.

Shania Competición fue el equipo más veloz, con un tiempo de 6m24s. Lo escoltaron JC Competición (6m28s18) y Jeremías Competición (6m28s87).

En lo individual, Navarrete, de Shania, tomó la punta de la prueba. En la categoría Sub23, el más rápido fue el roquense Lorenzo Heredia (Agrupación 5 de Diciembre), y el mejor allense fue Nicolás Traico.

Maximiliano Navarrete de Shania Competición.

Esta tarde, desde las 14, se pondrá en marcha la primera etapa larga en Allen, de 130 kilómetros en llano. Los ciclistas darán cinco vueltas a un circuito que parte de la Municipalidad, pasa por la Avenida Roca, llega hasta Guerrico por la Ruta 65 y conecta con Calle 4 y el acceso Martín Fierro.

Las etapas de la Vuelta al Valle 2026

El martes 10/11 se realizará la primera etapa larga en Allen, con un total de 130 kilómetros en llano. Serán cinco vueltas por un trayecto que largará en la Municipalidad, pasará por la Avenida Roca, irá hasta Guerrico por Ruta 65 y conectará con Calle 4 y acceso Martín Fierro.

El miércoles 11/11 la segunda etapa volverá a Villa Regina. Serán 11 vueltas para un total de 110 km. Largará en la Plaza de los Próceres e irá hasta la Ruta 22.

El jueves 12/11 se disputará la tercera etapa que será una de las más exigentes ya que unirá Allen y El Cuy en un único trayecto. Serán 147 kilómetros con varios tramos en pendiente. Largará en la Municipalidad de Allen, tomará la calle rural 11, seguirá hasta la ruta 6 y de ahí seguirá hasta El Cuy donde es la llegada.

El viernes 13/11 se llevará a cabo la cuarta etapa desde Cipolletti hasta Allen por Ruta 65. Serán cuatro vueltas que completen un recorrido de 120km.

El sábado 14/11 será la quinta y anteúltima etapa en el tradicional trayecto hasta la subida de las Tres Cruces de Paso Córdoba en General Roca. Serán 110 kilómetros con largada en Allen.

El domingo 15/11 se completará la 83° edición con la sexta y última etapa íntegramente en Allen con la tradicional calesita. Serán 110 kilómetros en 11 vueltas entre Avenida Roca, Ruta 65, Acceso Güemes, Calle 4, Acceso Martín Fierro y nuevamente Ruta 65, con largada y llegada frente a la Municipalidad.

Los protagonistas de la Vuelta al Valle 2026

JC Competición: Leandro Velardez, Gerardo Tivani, Sebastián Aros, Juan Cruz Sosa, Martín Silva, Lionel Gamboa, Rodrigo Díaz, Daniel Juárez y Mauricio Domínguez.

Shania Competición: Román Manstrangelo, Juan Pablo Ortega, Leonel Cobarrubia, Alejandro Durán, Marcelo Méndez, Maximiliano Navarrete, Emiliano Trozzi, Mauricio Trozzi y Mariano Maron.

Jeremías Competición: Alejandro Quilci, José Peralta, Raúl Guevara, Nicolás Traico, Sebastián Rodríguez, Richard Mascarañas, Samuel Morales, Pablo Anchieri y Gonzalo Pereyra.

Club Ciclista Cerro Largo: Anderson Maldonado, Pablo Bonilla, Enzo Baptista, Maicol Tabarez, Alan Matías Presa y Juan David Castillo.

Club Náutico Boca de Cufré: Juan Martín Echeverría, Joaquín Castro, Federico Clara, Richar Cantero, Rodrigo Santos, Facundo Revetria y Adrián Gariboldi.

Agrupación 5 de Diciembre A: Pablo Vommaro, Lorenzo Heredia, Sebastián Carrillo, Guillermo Rodríguez, Marcos Hermosilla, Juan Scwallier, Víctor Muñoz, Sebastián Ruiz y Lucio Margheriti.

Agrupación 5 de Diciembre B: Agustín Fraysse, Julián Barrientos, Matías Cedeira, Maximiliano Praiz, Mariano Difeo, Octavio Mangiaferra, Bautista Sequeira, Diego Castro y Martín Kijuto.

Ortega Competición BSP: Rodrigo Ortega, Fernando Soriano, Emiliano Mira, Gabriel Obregue, Carlos Parra, Daniel Flores, Gonzalo Lyardet, Juan Tejeda y Marco Solorza.

SEP San Juan: Agustín Videla, Hugo Ruiz Calle, Uriel Videla, Robinson Ruiz Calle, Fabricio Ortega, Julián Díaz, Kevin Castro, Franco López y José Autran.

Alternativa Patagónica Allen Pro: Pablo Reyes, Enzo Sauli, Federico Espinoza, Emiliano Pérez, Gerardo Valentini, Sergio Ali, Ezequiel Confalonieri y Mariano Taddeo.

Moretti Bicharracos Bike: Valentín Benavidez, Damián Belmar, Pablo Maripe, Emiliano Vanacloy, Gonzalo Calfin, Maximiliano Silenzi, Camilo Mendoza, Bruno Contreras y Christian Moyano.

Aldo Opazo Competición: Carlos Opazo, Jorge Córdoba, Enzo Crociati, Luciano Crociati, Claudio Flores, Federico Antual, Sebastián Muñoz, Juan Venturino y Alan Ponce de León.

Club Ciclista Parral: Edison Fernando Bravo, Gabriel Pérez, Martín Cárdenas Ruiz, Josafat Cárdenas Ruiz, Nicolás Laurin, Dante Bravo, Gustavo Albarracín y Cristian Domínguez.

Transporte Norte Mecánica Ledesma: Pablo Zalazar, Carlos Ledesma, Rodrigo Urzainqui, Lucas Fuentes, Javier López, Fabián Gatica y Juan Pablo Mella.

Taesa Cycling: Carlos Carreño, Leandro Ramos, Daniel Manríquez, Fernando Carreño, Juan Pablo Bartorelli, Cristian Painemil, Jorge Leyton y Maximiliano Morales.

Oeste Bike: Gilberto Pailahueque, Carlos Villegas, Cristian Gacitúa, Roberto Infante, Luciano Muñoz, Lucas Lopardo, Humberto Castro y Pablo Quijada.

AYS La Pausa: Guillermo Mazzanti, Adriano Pujo, Rodrigo Ramiro, Marcos Dinamarca, Walter Sepúlveda, Sebastián Matucci, Hugo Galdame y Juan Millaqueo.