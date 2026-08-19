Lista de Ingredientes PARA EL BIZCOCHO: -- leche: 130 ml jugo de limón: 45 ml huevos: 3 azúcar moreno: 70 gr aceite de oliva virgen: 90 gr ralladura de limón: 3 unidades pasta de vainilla: 1 cdita. levadura seca: ½ sobre bicarbonato de sodio: ½ cdita. semillas de amapola (opcional): 1 cda. harina integral: 100 gr harina 0000: 100 gr PARA EL GLASEADO: -- leche en polvo: 100 gr azúcar común: 50 gr jugo de limón: 50 ml ralladura de limón: 1 unidad

Preparación

Para arrancar con la elaboración del bizcocho calentamos la leche, agregamos el jugo de limón y dejamos reposar 15 minutos (parecerá que está cortado, pero es así).

En un bol ponemos la leche, los huevos, el aceite, el jugo y ralladura de limón, el azúcar y vainilla. Batimos muy bien. Tamizamos las harinas, la levadura, el bicarbonato y lo incorporamos a la mezcla.

Volvemos a batir hasta que esté todo integrado. Llevamos a un molde rectangular previamente engrasado. Horneamos en horno precalentado a 180º C durante 35 minutos. Sacamos y dejamos reposar hasta que esté frío del todo.

Para preparar el glaseado mezclamos la leche en polvo, el azúcar común, el jugo de limón y la ralladura hasta obtener una crema un poco espesa (si fuese demasiado espesa, añadiríamos un poco más de jugo de limón).

Vertemos por encima del bizcocho, esparcimos bien y terminamos con unas semillas de amapola y unas rodajas de limón.