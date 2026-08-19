Tomá nota de los tips para este bizcochuelo integral de limón con glaseado
Para preparar y disfrutar en todo momento. Una receta con un paso a paso fácil de seguir. La sugerencia es de @thefitbowl.
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Para preparar y disfrutar en todo momento. Una receta con un paso a paso fácil de seguir. La sugerencia es de @thefitbowl.
Lista de Ingredientes
PARA EL BIZCOCHO: --
leche: 130 ml
jugo de limón: 45 ml
huevos: 3
azúcar moreno: 70 gr
aceite de oliva virgen: 90 gr
ralladura de limón: 3 unidades
pasta de vainilla: 1 cdita.
levadura seca: ½ sobre
bicarbonato de sodio: ½ cdita.
semillas de amapola (opcional): 1 cda.
harina integral: 100 gr
harina 0000: 100 gr
PARA EL GLASEADO: --
leche en polvo: 100 gr
azúcar común: 50 gr
jugo de limón: 50 ml
ralladura de limón: 1 unidad
Preparación
Para arrancar con la elaboración del bizcocho calentamos la leche, agregamos el jugo de limón y dejamos reposar 15 minutos (parecerá que está cortado, pero es así).
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En un bol ponemos la leche, los huevos, el aceite, el jugo y ralladura de limón, el azúcar y vainilla. Batimos muy bien. Tamizamos las harinas, la levadura, el bicarbonato y lo incorporamos a la mezcla.
Volvemos a batir hasta que esté todo integrado. Llevamos a un molde rectangular previamente engrasado. Horneamos en horno precalentado a 180º C durante 35 minutos. Sacamos y dejamos reposar hasta que esté frío del todo.
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Para preparar el glaseado mezclamos la leche en polvo, el azúcar común, el jugo de limón y la ralladura hasta obtener una crema un poco espesa (si fuese demasiado espesa, añadiríamos un poco más de jugo de limón).
Vertemos por encima del bizcocho, esparcimos bien y terminamos con unas semillas de amapola y unas rodajas de limón.
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