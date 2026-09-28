Argentina busca atraer capitales emiratíes para expandir la minería y la IA

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Pablo Quirno, y Su Excelencia Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Foto gentileza.

La relación económica entre Buenos Aires y Abu Dabi dio un salto cualitativo esta semana en el marco de la cumbre anual de las Naciones Unidas. Representantes del Poder Ejecutivo argentino y del Ministerio de Comercio Exterior emiratí acordaron avanzar en un tratado de fondo que estandarice las condiciones para la llegada de inversiones de escala global.

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Pablo Quirno, y Su Excelencia Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), se reunieron en la Ciudad de Nueva York con el marco del 81º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



En relación con los alcances de dicha reunión, ambos países emitieron ayer un comunicado conjunto donde ratificaron el compromiso de profundizar los lazos comerciales.

“Seguimos expandiendo la nueva frontera exportadora de Argentina y creando más condiciones para producir y proyectar negocios a largo plazo” expresó el Canciller Pablo Quirno en su cuenta de X. El objetivo de la Casa Rosada es estructurar un escenario de previsibilidad normativa que facilite el desembarco directo de fondos soberanos en activos productivos locales.

El verdadero motor que impulsó este acercamiento formal radica en el sector energético, donde la necesidad de escalar la producción de Vaca Muerta conectó las aspiraciones locales con los capitales del Golfo Pérsico.

A través de XRG, brazo de inversión internacional de la petrolera estatal ADNOC, el gigante árabe se sumó como socio estratégico del consorcio conformado por YPF y la firma italiana Eni. Esta alianza busca hacer viable el proyecto Argentina LNG, una iniciativa integral que contempla desplegar cerca de 51.000 millones de dólares en obras de transporte de gas y licuefacción flotante en las costas del Golfo San Matías, en Río Negro.

Más allá de los hidrocarburos no convencionales, el acuerdo marco contempla abrir oportunidades de desarrollo en otros campos de alta rentabilidad.

En el ámbito minero, la delegación árabe formalizó su interés en posicionarse dentro de la cadena de valor del litio y el cobre en las provincias cordilleranas, buscando asegurar suministros estables de insumos clave para la transición energética mundial.

Al mismo tiempo, la agenda bilateral incorporó compromisos en el terreno de la tecnología y la economía del conocimiento. Las autoridades de ambos países conversaron sobre esquemas para facilitar el asentamiento de centros de datos de última generación e infraestructura para inteligencia artificial en suelo argentino.

Esta estrategia se complementa con la intención de incrementar las exportaciones agroindustriales al Golfo y canalizar financiamiento soberano hacia proyectos urbanos, redes de transporte y logística nacional.