Budín de acelga sin gluten con 6 ingredientes: simple, nutritivo y delicioso

Este budín de acelga sin gluten es una alternativa saludable y fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción liviana, nutritiva y apta para todos. Con solo seis ingredientes, combina sabor, practicidad y bienestar en cada bocado.

Lista de Ingredientes

Manojo de acelga; o espinaca en caso de que no tenga: 1

Cebolla mediana: 1

Huevos: 2

Pechuga de pollo: 300g

Maicena: 3 cdas

Leche: 200 ml

Sal y pimienta: A gusto

Una de las proteínas más consumidas en el mundo es el gluten, presente en muchos alimentos donde actúa como aglutinante natural, ayudando a mantener su textura y consistencia. Se encuentra principalmente en cereales como el trigo, el centeno, la cebada y, en menor medida, el maíz, entre otros.

Sin embargo, no todas las personas toleran el gluten, por lo que cada vez son más las alternativas libres de esta proteína. Una de ellas es este budín de acelga con solo seis ingredientes, ideal para quienes buscan una opción nutritiva y sin gluten.

La acelga, integrante de la familia de las hojas verdes, destaca por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, además de su versatilidad en la cocina. En esta versión de budín, se convierte en una opción liviana, saludable y deliciosa, perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

Cómo hacer el budín de acelga sin gluten

  1. Cocinar el pollo, la acelga y la cebolla
  2. Mezclar los ingredientes anteriores con la leche, los huevos, la maicena
  3. Hornear entre 25 a 35 minutos hasta que quede dorado y firme y no se desarme
  4. Servir caliente, frío o como quieras  


