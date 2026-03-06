Budín express de limón y coco: extra esponjoso, aromático y delicioso
Un manjar por donde se lo mire. Una elaboración simple y con ingredientes que, seguro, tenés a mano. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Budín express de limón y coco: extra esponjoso, aromático y delicioso
Un manjar por donde se lo mire. Una elaboración simple y con ingredientes que, seguro, tenés a mano. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
azúcar: 200 gr
ralladura de limón: 2 unidades
huevos: 2
crema: 250 gr
harina 0000: 150 gr
polvo de hornear: 2 cditas.
sal: 1 pizca
coco rallado: 2 cdas. colmadas
jugo de limón: ½ unidad
extracto de vainilla: ½ cdita.
PARA EL ALMÍBAR: --
azúcar: 100 gr
jugo de limón: c/n
Preparación
Precalentar el horno a 180° C. Forrar la base de un molde de budín inglés con una tira de papel manteca. Enmantecar y enharinar.
Mezclar el azúcar con la ralladura de limón. Agregar los huevos y la crema, e integrar. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal. Luego sumar a la mezcla junto con el coco rallado, el jugo de limón y la vainilla.
Volcar en el molde de budín forrado con papel manteca. Llevar al horno, bajar la temperatura a 160° C y hornear durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
Terminar con un almíbar preparado con el azúcar y el jugo de limón o se puede hacer un glasé. Dejar enfriar y desmoldar. En rebanadas, en bolsas aptas, se puede guardar en el freezer.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar