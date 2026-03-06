SUSCRIBITE Diario papel
Budín express de limón y coco: extra esponjoso, aromático y delicioso

Un manjar por donde se lo mire. Una elaboración simple y con ingredientes que, seguro, tenés a mano. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Lista de Ingredientes

azúcar: 200 gr

ralladura de limón: 2 unidades

huevos: 2

crema: 250 gr

harina 0000: 150 gr

polvo de hornear: 2 cditas.

sal: 1 pizca

coco rallado: 2 cdas. colmadas

jugo de limón: ½ unidad

extracto de vainilla: ½ cdita.

PARA EL ALMÍBAR: --

azúcar: 100 gr

jugo de limón: c/n

Preparación

Precalentar el horno a 180° C. Forrar la base de un molde de budín inglés con una tira de papel manteca. Enmantecar y enharinar.

Mezclar el azúcar con la ralladura de limón. Agregar los huevos y la crema, e integrar. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal. Luego sumar a la mezcla junto con el coco rallado, el jugo de limón y la vainilla.

Volcar en el molde de budín forrado con papel manteca. Llevar al horno, bajar la temperatura a 160° C y hornear durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Terminar con un almíbar preparado con el azúcar y el jugo de limón o se puede hacer un glasé. Dejar enfriar y desmoldar. En rebanadas, en bolsas aptas, se puede guardar en el freezer.


Preparación

