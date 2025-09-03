Chef de El Bolsón será embajador patagónico en encuentro de gastronomía y turismo en Perú

Colaborador del festival Date el gusto desde la primera edición, el cocinero de El Bolsón Germán Namor será embajador de la localidad comarcal y la región en un encuentro internacional de gastronomía y turismo en Perú, enfocado en el rescate de raíces culinarias históricas de Hispanoamérica y producción sostenible de alimentos.

Llevará frutos rojos para sorprender en cocina de carnes, lúpulo para cocteles con pisco, morillas para un plato muy regional patagónico, y harina de mosqueta y corinto para un alfajor muy novedoso. El Encuentro Bioceánico Hispanolatino de Gastronomía (Enbhiga) se hará del 5 al 7 de septiembre en Lima, Cerro Azul y Paracas, bajo el lema “Raíces Sostenibles: Sabores con Historia”.



Es un evento con gran repercusión internacional, dedicado al turismo y las ofertas culinarias de cada lugar del mundo. Cocineros, periodistas, agentes de viajes, hoteleros, restauranteurs y otros referentes se dan cita en torno a clases magistrales, presentaciones, degustaciones y recorridos gastronómicos de ensueño.

Germán tiene dos restaurantes y un food truck en El Bolsón, y estuvo desde el origen en el festival Date el gusto, que todas las Pascuas convoca multitudes en torno a la diversidad culinaria regional.

El encuentro empezó hace ocho años con una paella gigante y en la última Semana Santa debieron hacer dos cocciones, con más de mil porciones. En el camino el festival comenzó a sumar cocineros de todos lados y a multiplicas sus ofertas, y se transformó en un destino turístico en sí mismo.

Yo ya había participado en festivales Enbhiga en El Bolsón, Bariloche, Chile y Las Grutas, y ahora vuelvo a Perú, donde es un encuentro muy grande y potente. Van grandes cocineros de Chile, Costa Rica, Colombia, España y obviamente Perú, además de otros países. Me invitaron en representación de El Bolsón e iré con productos de la cocina patagónica”. Germán Namor, chef.

Indicó que estará en varias intervenciones con colegas peruanos de todos lados, Varias intervenciones con cocineros peruanos más de otros países, que en general trabajan sobre platos salados por los productos del país, pero en esta ocasión estará en dos actividades de dulces. Para esto hará un alfajor de frutos rojos y corinto, “ácido y dulce a la vez”, con harina de rosa mosqueta.

Por otro lado, mostrará un trabajo de fusión de jugo de sauco con el célebre ceviche peruano, con su conocimiento asentado de GEN (uno de sus restaurantes) en pescados y mariscos, y propondrá el uso del lúpulo en coctelería: “vamos a hacer una infusión de lúpulo para coctelería, que consiste en obtener una reducción de su sabor y usarlo con los piscos de ellos. La gente en general no sabe para qué se usa el lúpulo, y por eso vamos a enseñar y hacer tragos con sabores intensos”, señaló.



“Haré también morillas rellenas, hermosas, riquísimas y finas, y una intervención en carnes. En mi restaurant La Lola trabajamos con carnes y siempre juego con la ensalada criolla con frutos rojos, con frambuesa es riquísima”, aseguró.

El encuentro

“Enbhiga invita a mirar hacia el pasado para revalorar la identidad cultural y culinaria de los pueblos, mientras se proyecta hacia un futuro sostenible e inclusivo”, indicaron los organizadores del encuentro.

Agregaron que entre distintos momentos se destaca “la participación de chefs reconocidos de Chile, Argentina, Colombia y Perú, quienes compartirán experiencias con los estudiantes de la Escuela de Gastronomía Columbia en Lima, a fin de sembrar en las nuevas generaciones, una visión de cocina que respete los insumos locales, promueva la sostenibilidad y valore la herencia cultural”.



Asimismo, Enbhiga apunta a visibilizar la producción responsable, lo que implica una feria agroecológica y una exposición de productos orgánicos, con contactos con agricultores y campesinos comprometidos con prácticas sostenibles.

Estos eventos nacieron en Argentina impulsados por el comunicador Carlos Snaimon, quien apuntó a fomentar integración cultural, turística y gastronómica en Iberoamérica.