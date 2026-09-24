Cómo hacer hojaldres de crema de limón: la receta casera para acompañar el mate

Los hojaldres de crema de limón combinan capas doradas y crocantes con un relleno suave, fresco y con el toque ácido característico del limón. Se preparan con pocos ingredientes y son ideales para resolver una merienda casera sin demasiadas complicaciones.

Ingredientes para hacer hojaldres de crema de limón

Para los hojaldres

1 lámina de masa de hojaldre.

1 huevo para pintar.

Azúcar, cantidad necesaria.

Azúcar impalpable para decorar, opcional.

Para la crema de limón

2 yemas de huevo.

50 g de azúcar.

1 cucharada de fécula de maíz.

200 ml de leche.

Ralladura de 1 limón.

Jugo de 1 limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer hojaldres de crema de limón, paso a paso

Preparar la crema. Colocar las yemas, el azúcar y la fécula de maíz en una cacerola. Mezclar hasta integrar. Agregar de a poco la leche mientras se continúa revolviendo para evitar que se formen grumos. Incorporar la ralladura y el jugo de limón. Llevar la preparación a fuego medio y revolver constantemente hasta que espese. Retirar del fuego, agregar la esencia de vainilla y mezclar. Cubrir la crema con film en contacto y dejar enfriar. Preparar el hojaldre. Extender la masa sobre la mesada y cortarla en rectángulos o cuadrados del tamaño deseado. Colocar una porción de crema de limón en el centro de la mitad de los cuadrados. Cubrir con otra pieza de masa y presionar suavemente los bordes para sellar. Colocar los hojaldres sobre una placa para horno cubierta con papel manteca. Pintar la superficie con huevo batido y espolvorear con un poco de azúcar. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que los hojaldres estén inflados y dorados. Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos. Antes de servir, espolvorear con azúcar impalpable.

El secreto para que queden bien crocantes

Para conseguir un buen hojaldre es importante trabajar con la masa bien fría y evitar colocar demasiada crema en el interior. El relleno debe quedar en el centro, dejando espacio suficiente en los bordes para poder sellar correctamente cada pieza.

También es recomendable no abrir el horno durante los primeros minutos de cocción, ya que el cambio de temperatura puede impedir que la masa se eleve correctamente.

Los hojaldres se pueden servir tibios o fríos y quedan especialmente bien acompañados con café, té o unos buenos mates.