El neuquino Matías Contreras logró su segunda medalla de bronce en los Suramericanos

Matías Contreras le dio otra alegría a la delegación de Neuquén y a la Selección Argentina en los XIII Juegos Suramericanos que se disputan en la provincia de Santa Fe, y logró su segunda medalla de bronce en canotaje.

Con este nuevo podio, el equipo provincial suma tres oros (José Luis Acuña, en taekwondo; Benjamín Gader, en patín; Facundo Chávez, en esports) y cinco de bronce con Manuel Turone, en BMX freestyle; Contreras (2), en canotaje slalom; Abril Garzón, en ciclismo y Wanda Arca, en tiro con arco.

Luego de ganar el miércoles en el debut de la disciplina en la categoría K1 kayak cross, este jueves el palista de Aluminé repitió su desempeño, pero en la modalidad K1 kayak paralelo. Debió pelear duro contra la correntada y el viento luego de perder la primera manga ante el peruano Luca Cano, que le ganó por apenas un segundo y ocho centésimas en el primer mano a mano.

Luego, en la segunda ronda, también muy peleada con un tiempo de 53s33/100, el neuquino le arrebató el tercer lugar a su rival, que concluyó con un tiempo de 54s69/100.

Una actuación que lo acerca a Los Ángeles 2028

Este nuevo podio lo posiciona en el buen camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en Estados Unidos. Aunque antes y, como parte de dicho proceso, tendrá su desafío en los Panamericanos de Lima 2027, cuya plaza olímpica consiguió en el mes de julio en Canadá con la medalla de bronce en el Kayak Cross.

“Estoy contento por este logro y esta nueva oportunidad de representar a mi provincia, que siempre me apoya”, dijo Contreras, tras concluir la competencia. “La medalla es un premio al esfuerzo y muy importante porque con esto empieza todo el proceso olímpico que continúa con los Panamericanos el año próximo, para los que por suerte ya tenemos la plaza”, agregó.

En este contexto puso en valor el respaldo que recibió del Gobierno provincial en el último semestre. “Además de la beca, me pagó los pasajes a Canadá y gracias a eso pude estar y conseguir mi lugar en Lima”, destacó mientras se ilusiona con lograr un nuevo podio en el canotaje slalom, la prueba prevista para el viernes.

Más neuquinos en acción

Este viernes, Esteban Silva competirá en tiro con arco mixto en dupla con Alma Pueyo y además saldrá a escena Giuliana Baigorria, la última de las neuquinas que faltaba entrar en acción: desde las 9, la zapalina lanzará el martillo en Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) Pedro Candioti, en Santa Fe.