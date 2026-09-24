Índice de pobreza e indigencia: qué pasó en Neuquén, Río Negro y la Patagonia en el primer semestre del 2026

Comodoro Rivadavia registró el índice de pobreza más alto de toda la Patagonia con un 37,2%, tras un salto de más de 10 puntos porcentuales. Foto: Gentileza.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el informe oficial sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. A nivel general, la región patagónica registró un incremento en sus indicadores de vulnerabilidad social frente al cierre del año anterior. Los datos revelan realidades muy dispares entre los distintos polos productivos, administrativos y turísticos del sur del país.

Según el documento estadístico, la Patagonia alcanzó un índice de pobreza del 28,4% sobre el total de sus habitantes. Este número representa un aumento de tres puntos porcentuales en comparación con el 25,4% contabilizado en el segundo semestre de 2025. Al trasladar este porcentaje a cifras absolutas, el resultado expone a 328.000 individuos sin los recursos monetarios necesarios para cubrir el costo de la Canasta Básica Total.

En el segmento de pobreza extrema, el nivel de indigencia patagónica se ubicó en el 4,2%, un porcentaje que abarca a 48.000 personas sin ingresos suficientes para acceder a la Canasta Básica Alimentaria. Frente al semestre previo, el aumento fue de 0,2 puntos porcentuales, ya que en la medición anterior el índice regional se situó en el 4%.

Dentro de este panorama de alza general, la provincia de Neuquén logró diferenciarse tras reportar una caída en sus niveles de vulnerabilidad, a diferencia de Río Negro y Chubut, donde el deterioro impactó con mayor severidad.

Qué pasó en las principales urbes patagónicas

El aglomerado Neuquén-Plottier se posicionó a contramano de la tendencia regional general y experimentó un descenso en sus índices de pobreza. La incidencia sobre las personas se fijó en el 19,6%, con un total de 65.000 habitantes en esa condición. Este valor refleja una baja de 2,8 puntos frente al 22,4% registrado en el segundo semestre de 2025. A nivel de hogares, la pobreza abarca al 15,7% de las familias de la zona.

En relación con la indigencia, la medición oficial reportó un índice poblacional del 2,8%, proporción que representa a 9.000 personas con déficit alimentario extremo. Este porcentaje muestra una estabilidad con una variación mínima frente al 2,7% reportado en el semestre previo.

La provincia de Río Negro presentó, por su parte, uno de los deterioros más agudos de la región. El aglomerado Viedma-Carmen de Patagones alcanzó un 33,2% de pobreza poblacional, con un total de 29.000 personas afectadas. Este nivel consolida un crecimiento de 6,7 puntos porcentuales respecto del 26,5% medido en la segunda mitad del año anterior. En cuanto a los hogares, la pobreza en este distrito llegó al 23,6%.

Sobre el umbral de indigencia, el conglomerado rionegrino contabilizó a 5.000 personas, cifra que equivale al 5,2% de su población. Este indicador experimentó un alza de dos puntos en comparación al 3,2% reportado en la medición previa.

A su vez, las condiciones de vida sufrieron un impacto severo en los polos productivos de la costa atlántica de Chubut. El distrito Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registró el índice de pobreza más alto de toda la Patagonia con un 37,2% de personas afectadas, universo que representa a 98.000 individuos. Este conglomerado sufrió una suba superior a los 10 puntos frente al 27,1% del semestre anterior. Allí, la indigencia trepó al 3,7%, con 10.000 pobladores bajo esa línea de vulnerabilidad extrema.

En paralelo, el aglomerado Rawson-Trelew se posicionó como el segundo sector con mayor incidencia tras marcar un 35,1% de pobreza en personas (54.000 habitantes) frente al 32,9% previo. A su vez, este sector ostenta el nivel de indigencia más crítico de la región, establecido en un 10% con 15.000 habitantes sin acceso a los alimentos básicos.

La provincia de Santa Cruz, a través del aglomerado de Río Gallegos, reflejó una tendencia similar en sus indicadores socioeconómicos. La pobreza alcanzó al 25,6% de las personas, lo que representa a 35.000 habitantes bajo esa línea. Este registro implica un incremento de dos puntos porcentuales en relación con el 23,6% medido en la segunda mitad de 2025.

Por el contrario, el indicador de indigencia en territorio santacruceño experimentó una contracción. El informe oficial ubicó la indigencia poblacional en el 2,6%, un porcentaje que abarca a 4.000 personas. Esta cifra representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al 4,3% registrado en el semestre previo.

Para finalizar, el conglomerado de Ushuaia-Río Grande experimentó un incremento en su índice de pobreza durante la primera mitad del año. La incidencia sobre las personas se fijó en el 25,9%, con un total de 48.000 habitantes en esa condición. Este valor refleja una suba de 3,3 puntos porcentuales frente al 22,6% registrado en el segundo semestre de 2025.

En contraste con el avance de la pobreza general, la indigencia en el distrito fueguino mostró un descenso. La medición oficial reportó un índice poblacional del 3,1%, cifra equivalente a 6.000 individuos con déficit alimentario extremo. Este porcentaje marca una baja de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el 4,3% informado en el cierre del periodo anterior.