Javier Milei y Benjamin Netanyahu ratificaron su alianza y abordaron la cuestión Malvinas

El presidente Javier Milei cerró este jueves su visita de tres días a Nueva York con un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el que ambos ratificaron el vínculo entre sus gobiernos y abordaron la situación de las Islas Malvinas.

Milei se reunió con Netanyahu y hablaron de Malvinas

La reunión se produjo poco después del discurso del premier israelí ante la Asamblea General de la ONU, que estuvo marcado por el retiro de decenas de delegaciones.

El encuentro duró unos 20 minutos y se realizó a puertas cerradas en un salón de Naciones Unidas. El canciller Pablo Quirno confirmó posteriormente que la cuestión Malvinas formó parte de la conversación, aunque evitó precisar si Milei planteó las acciones judiciales y sanciones contra Navitas Petroleum, empresa israelí vinculada al proyecto petrolero Sea Lion.

Según la oficina de Netanyahu, el premier agradeció a Milei por su “apoyo firme e incondicional” a Israel y destacó la cooperación entre ambos países. Al recibirlo, lo saludó en español con un “amigo” y ambos se abrazaron antes de iniciar la reunión.

Netanyahu también elogió públicamente al mandatario argentino y destacó su gestión económica. Milei, por su parte, volvió a definirlo como “uno de los mayores líderes” y reafirmó su cercanía política.

La reunión adquirió especial relevancia por el reclamo argentino sobre las islas. Un día antes, ante la ONU, Milei había defendido la soberanía argentina y cuestionado el avance del proyecto Sea Lion, desarrollado con participación de Navitas. La Justicia argentina amplió recientemente la investigación sobre las empresas involucradas en la exploración petrolera en la zona.

Tras el encuentro, Milei emprendió el regreso a Buenos Aires acompañado por Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con información de La Nación